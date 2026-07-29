Las estrellas de la MLS y las figuras de la Liga MX tienen una cita este miércoles 29 de julio, pues se enfrentarán en el Bank of America Stadium por el All-Star Game 2026. Si no te quieres perder el compromiso, revisa esta nota. Aquí sabrás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Es necesario recalcar que habrá dos grandes ausencias en el compromiso, pues no estarán presentes Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Si bien en un inicio ambos futbolistas del Inter Miami fueron convocados, al final no disputarán el duelo, puesto que están gozando de sus días descanso luego de haber disputado la final del Mundial 2026. Yannick Bright y Andrés Cubas ocuparán sus lugares.

El partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido MLS vs. Liga MX en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 este miércoles 29 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintas partes del mundo. Ten en cuenta que en California el horario oficial es el PT (Pacific Time), mientras que en Florida es el ET (Eastern Time) y en CDMX es el CST (Central Standar Time). Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del jueves 2 de julio

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido MLS vs. Liga MX?

Este miércoles 29 de julio se podrá ver el partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass