El Inter&Co Stadium será escenario de un gran partido este sábado 26 de septiembre, pues ahí medirán fuerzas las selecciones de Perú y Estados Unidos por un amistoso FIFA 2026. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Perú vs. Estados Unidos en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Perú vs. Estados Unidos por un amistoso FIFA 2026 este sábado 26 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:30 pm
- Estados Unidos (CT): 3:30 pm
- Estados Unidos (MT): 2:30 pm
- Estados Unidos (PT): 1:30 pm
- España: 10:30 pm
- México (CDMX): 2:30 pm
- Puerto Rico: 4:30 pm
- República Dominicana: 4:30 pm
- Panamá: 3:30 pm
- Costa Rica: 2:30 pm
- El Salvador: 2:30 pm
- Guatemala: 2:30 pm
- Honduras: 2:30 pm
- Nicaragua: 2:30 pm
- Argentina: 5:30 pm
- Brasil (Brasilia): 5:30 pm
- Uruguay: 5:30 pm
- Chile (Santiago): 4:30 pm
- Paraguay: 5:30 pm
- Bolivia: 4:30 pm
- Venezuela: 4:30 pm
- Ecuador: 3:30 pm
- Perú: 3:30 pm
- Colombia: 3:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Perú vs. Estados Unidos?
Este sábado 26 de septiembre se podrá ver el juego Perú vs. Estados Unidos por un amistoso FIFA 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, fuboTV, Peacock, TNT USA, HBO MAX, Westwood One Sports, Fútbol de Primera Radio
- México: ESPN 2 México, Disney+ Premium México
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte
- Puerto Rico: Peacock, Telemundo, UNIVERSO, TNT USA, NAICOM