Conoce dónde ver por TV y streaming online el partido entre República Dominicana vs. Nicaragua en vivo por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce dónde ver por TV y streaming online el partido entre República Dominicana vs. Nicaragua en vivo por la CONCACAF Nations League 2026. (Foto: Composición Depor)

La Selección de Nicaragua debuta este jueves en la Concacaf Nations League 2026 con una prueba de alto nivel ante República Dominicana, en el Estadio Cibao. La Azul y Blanco inicia su participación en el torneo regional con el objetivo de sumar sus primeros puntos como visitante y enviar una señal de competitividad desde la primera jornada. El encuentro se juega desde las 6:00 p. m. y concentra la atención de los aficionados nicaragüenses dentro y fuera del país. Revisa a qué hora es el partido EN VIVO y EN DIRECTO, en qué canales de TV, señal abierta, cable y plataformas de streaming podrás seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver República Dominicana vs. Nicaragua EN VIVO y EN DIRECTO?

República Dominicana vs. Nicaragua se juega este jueves 24 de septiembre de 2026 por la fecha inicial del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. El partido comienza a las 6:00 p. m. de Perú y se disputa en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros.

País o coberturaCanal de TVStreaming online
PerúNo hay señal de TV confirmadaConcacaf App y YouTube oficial de Concacaf
República DominicanaCDN DeportesCDN Deportes; Concacaf App; YouTube oficial de Concacaf
NicaraguaSin canal de TV local confirmadoConcacaf App y YouTube oficial de Concacaf
Estados UnidosFS2FOX One
Cobertura panregionalRush SportsConcacaf App y YouTube oficial de Concacaf

En Estados Unidos, FOX anuncia la transmisión televisiva por FS2 y el acceso online mediante FOX One; su programación figura desde las 11:50 p. m. ET, aproximadamente diez minutos antes del horario de inicio previsto a las 12:00 a. m. ET del viernes 25.

¿A qué hora juega Rep. Dominicana vs. Nicaragua EN VIVO HOY por la CONCACAF Nations League?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre República Dominicana vs. Nicaragua este jueves 24 de septiembre en el Estadio Cibao por la CONCACAF Nations League.

País / regiónHoraFecha
República Dominicana8:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Nicaragua6:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
México (CDMX)6:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Guatemala6:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Honduras6:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
El Salvador6:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Costa Rica6:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Panamá7:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Colombia7:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Perú7:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Ecuador7:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Venezuela8:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Bolivia8:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Estados Unidos (Este)8:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Estados Unidos (Central)7:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Estados Unidos (Montaña)6:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Estados Unidos (Pacífico)5:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Argentina9:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Uruguay9:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Paraguay8:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Chile9:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
Brasil (Brasilia)9:00 p. m.Jueves 24 de septiembre
España peninsular2:00 a. m.Viernes 25 de septiembre

La hora de referencia es la de República Dominicana: 8:00 p. m. Nicaragua, México y buena parte de Centroamérica lo podrán seguir dos horas antes, a las 6:00 p. m.; Perú, Colombia, Ecuador y Panamá tendrán el pitazo inicial a las 7:00 p. m.

El encuentro corresponde al Grupo A de la Liga A, integrado por Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana. La fase de grupos se disputa entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

SOBRE EL AUTOR

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