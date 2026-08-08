El Real Madrid continúa su intensa gira de pretemporada europea este sábado 8 de agosto en punto desde las 19:00 (horario peninsular español) / 1:00 p.m. ET (hora del Este) / 10:00 a.m. PT (hora del Pacífico) frente al Ferencváros húngaro sobre el césped del Groupama Stadium de Budapest. La escuadra merengue, ahora bajo el mando de José Mourinho en su esperado y mediático regreso, busca disipar las dudas tras dejar escapar una ventaja de dos goles en su reciente empate 2-2 ante la Fiorentina. Este tropiezo generó evidente molestia en el estratega portugués, quien exige una respuesta táctica inmediata de su plantilla tras la goleada inicial sobre el Leganés. El partido representa la penúltima prueba internacional para los madrileños antes de cerrar su preparación en Alemania y debutar oficialmente en LaLiga. Para que no te pierdas el duelo, aquí te compartiremos a qué hora sonó el pitazo inicial y qué canales de televisión transmiten el compromiso Real Madrid vs. Ferencváros, según el país en el que te encuentres.

A diferencia del conjunto blanco que todavía afina detalles físicos a más de dos semanas de su arranque liguero, el Ferencváros llega con un ritmo competitivo mucho más avanzado. El equipo dirigido por Balazs Borbely ya ha disputado siete encuentros oficiales en la naciente temporada, destacando su reciente victoria sobre el Gornik que los coloca a un paso de los playoffs de la Europa League. Para acomodar este histórico amistoso internacional, la escuadra local decidió posponer su compromiso liguero frente al Gyori ETO, garantizando un estadio repleto. Los húngaros intentarán extender su racha invicta como locales, condición que mantienen intacta desde el pasado mes de enero.

Los antecedentes históricos favorecen ampliamente al Real Madrid, recordando su último doble cruce en la fase de grupos de la Champions League de 1995, donde los españoles dominaron con autoridad. Este dato contrasta fuertemente con la racha negativa del Ferencváros, equipo que acumula doce intentos frustrados tratando de vencer a clubes españoles en competiciones europeas.

¿A qué hora ver EN VIVO Real Madrid - Ferencváros en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid - Ferencváros por un amistoso de pretemporada este sábado 8 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:00 pm

Estados Unidos (CT): 12:00 pm

Estados Unidos (MT): 11:00 am

Estados Unidos (PT): 10:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 7:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Panamá: 12:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Chile (Santiago): 1:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Alineaciones posibles del Real Madrid - Ferencváros

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Rudiger, Marc Cucurella; Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham; Yan Diomande, Kylian Mbappe, Vinícius Júnior.

Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Rudiger, Marc Cucurella; Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham; Yan Diomande, Kylian Mbappe, Vinícius Júnior. Ferencváros: Dénes Dibusz; Attila Osváth, Toon Raemaekers, Mariano Gómez, Carlos Eduardo Lopes Cruz; Márius Corbu, Gabi Kanichowsky, Kristoffer Zachariassen, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf; Lenny Joseph.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Ferencváros?

Este sábado 8 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Real Madrid - Ferencváros por un amistoso de pretemporada a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: CBS Sports Network, fuboTV

España: Real Madrid TV (RM Play)

Gran Bretaña: DAZN International

Italia: DAZN International

Portugal: DAZN International