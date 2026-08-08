¿Dónde se pudo ver Real Madrid y Ferencváros? ¿Qué canales transmitieron este amistoso internacional? Pudiste disfrutar de este compromiso a través de Real Madrid TV y la plataforma oficial RM Play en vivo, así como ESPN, Disney+, DIRECTV y DGO. ¿A qué hora se jugará el encuentro? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 12:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; en Chile, Bolivia y Venezuela a la 1:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 2:00 p.m.; y en España a las 7:00 p.m. (19:00 h). El duelo de pretemporada se disputará este sábado 8 de agosto en el Groupama Aréna (Ferencváros Stadion) de Budapest, Hungría.

Real Madrid vs. Ferencvaros: previa del partido

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencvaros en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el amistoso entre Real Madrid vs. Ferencvaros a través de Disney+ y DGO. Además, estará disponible mediante Real Madrid TV y la plataforma oficial RM Play para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencvaros en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y Disney+. También estará disponible mediante Real Madrid TV y RM Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencvaros en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso por ESPN y Disney+. Asimismo, estará disponible mediante Real Madrid TV y RM Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencvaros en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, los usuarios podrán seguirlo mediante Real Madrid TV y RM Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencvaros en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y Disney+. Asimismo, estará disponible mediante Real Madrid TV y RM Play.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencvaros en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante Real Madrid TV y la plataforma oficial RM Play, así como DAZN.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencvaros en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Real Madrid TV y RM Play. Además, DIRECTV y DGO será otra de las alternativas disponibles.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencvaros en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN y Disney+. Además, Real Madrid TV y RM Play ofrecerán la transmisión del amistoso.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Ferencvaros en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante ESPN y Disney+. Asimismo, Real Madrid TV y RM Play permitirán acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Por DIRECTV / ESPN, Real Madrid vs. Ferencvaros chocan en amistoso. (Video: Real Madrid)