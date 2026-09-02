HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS (02-09-2026). - Horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Toluca contra León hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Houston, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS (02-09-2026). - Horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Toluca contra León hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Houston, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Un duelo de alto voltaje que definirá al finalista de la Leagues Cup 2026. Este miércoles 2 de septiembre, el Shell Energy Stadium de Houston será escenario del partido entre Toluca y León. El conjunto dirigido por Javier Gandolfi llega a esta instancia convertido en una de las grandes revelaciones del torneo.

León ha conseguido recuperar protagonismo en la Liga MX y atraviesa una etapa ascendente que alimenta la ilusión de sus aficionados. En su recorrido por la Leagues Cup, el cuadro esmeralda superó a rivales de peso como Inter Miami, con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez; además de dejar atrás a Orlando City, Nashville y Real Salt Lake.

Toluca, en tanto, también ha construido una campaña sólida rumbo a las semifinales. Los Diablos Rojos comenzaron su participación con un contundente 3-0 frente a Seattle Sounders. Posteriormente, sufrieron una derrota por la mínima ante LAFC, pero reaccionaron rápidamente con un triunfo 3-1 sobre FC Dallas.

La clasificación a semifinales llegó después de otro partido convincente. En los cuartos de final, Toluca venció 2-0 a Austin FC, resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores equipos de la competición y mantener vivo el objetivo de disputar el título.

HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS (02-09-2026). - Horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Toluca contra León hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Houston, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS (02-09-2026). - Horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Toluca contra León hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Houston, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO por la Leagues Cup 2026?

Este miércoles 2 de septiembre se podrá ver el Club Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • México: MLS Season Pass, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve
  • Estados Unidos: MLS Season Pass
  • España: MLS Season Pass
  • Argentina: MLS Season Pass
  • Brasil: MLS Season Pass
  • Chile: MLS Season Pass
  • Bolivia: MLS Season Pass
  • Colombia: MLS Season Pass
  • Ecuador: MLS Season Pass
  • Perú: MLS Season Pass
  • Paraguay: MLS Season Pass
  • Venezuela: MLS Season Pass

¿En qué canal ver Toluca vs. León por la Leagues Cup en México?

En México, el partido entre Toluca y León por la semifinal de la Leagues Cup 2026 será transmitido EN VIVO por Apple TV y MLS Season Pass.

¿A qué hora juega Toluca vs. León por la Leagues Cup?

Los horarios del partido entre León contra Toluca por la Leagues Cup 2026.

PaísHorarios
México19:00
Guatemala19:00
El Salvador19:00
Honduras19:00
Nicaragua19:00
Costa Rica19:00
Panamá20:00
Perú20:00
Colombia20:00
Ecuador20:00
Chile21:00
Venezuela21:00
Bolivia21:00
Argentina22:00
Uruguay22:00
Paraguay22:00
Brasil22:00

¿A qué hora juega León vs. Toluca por la semifinal de la Leagues Cup en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre León y Toluca de hoy miércoles 2 de septiembre iniciará a las 21:00 horas (ET), 20:00 horas (CT), 19:00 horas (MT) y 18:00 horas (PT).

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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