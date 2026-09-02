Un duelo de alto voltaje que definirá al finalista de la Leagues Cup 2026. Este miércoles 2 de septiembre, el Shell Energy Stadium de Houston será escenario del partido entre Toluca y León. El conjunto dirigido por Javier Gandolfi llega a esta instancia convertido en una de las grandes revelaciones del torneo.

León ha conseguido recuperar protagonismo en la Liga MX y atraviesa una etapa ascendente que alimenta la ilusión de sus aficionados. En su recorrido por la Leagues Cup, el cuadro esmeralda superó a rivales de peso como Inter Miami, con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez; además de dejar atrás a Orlando City, Nashville y Real Salt Lake.

Toluca, en tanto, también ha construido una campaña sólida rumbo a las semifinales. Los Diablos Rojos comenzaron su participación con un contundente 3-0 frente a Seattle Sounders. Posteriormente, sufrieron una derrota por la mínima ante LAFC, pero reaccionaron rápidamente con un triunfo 3-1 sobre FC Dallas.

La clasificación a semifinales llegó después de otro partido convincente. En los cuartos de final, Toluca venció 2-0 a Austin FC, resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores equipos de la competición y mantener vivo el objetivo de disputar el título.

HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS (02-09-2026). - Horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Toluca contra León hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Houston, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO por la Leagues Cup 2026?

Este miércoles 2 de septiembre se podrá ver el Club Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass

¿En qué canal ver Toluca vs. León por la Leagues Cup en México?

En México, el partido entre Toluca y León por la semifinal de la Leagues Cup 2026 será transmitido EN VIVO por Apple TV y MLS Season Pass.

¿A qué hora juega Toluca vs. León por la Leagues Cup?

Los horarios del partido entre León contra Toluca por la Leagues Cup 2026.

País Horarios México 19:00 Guatemala 19:00 El Salvador 19:00 Honduras 19:00 Nicaragua 19:00 Costa Rica 19:00 Panamá 20:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Chile 21:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Paraguay 22:00 Brasil 22:00

¿A qué hora juega León vs. Toluca por la semifinal de la Leagues Cup en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre León y Toluca de hoy miércoles 2 de septiembre iniciará a las 21:00 horas (ET), 20:00 horas (CT), 19:00 horas (MT) y 18:00 horas (PT).