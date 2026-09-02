Un duelo de alto voltaje que definirá al finalista de la Leagues Cup 2026. Este miércoles 2 de septiembre, el Shell Energy Stadium de Houston será escenario del partido entre Toluca y León. El conjunto dirigido por Javier Gandolfi llega a esta instancia convertido en una de las grandes revelaciones del torneo.
León ha conseguido recuperar protagonismo en la Liga MX y atraviesa una etapa ascendente que alimenta la ilusión de sus aficionados. En su recorrido por la Leagues Cup, el cuadro esmeralda superó a rivales de peso como Inter Miami, con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez; además de dejar atrás a Orlando City, Nashville y Real Salt Lake.
Toluca, en tanto, también ha construido una campaña sólida rumbo a las semifinales. Los Diablos Rojos comenzaron su participación con un contundente 3-0 frente a Seattle Sounders. Posteriormente, sufrieron una derrota por la mínima ante LAFC, pero reaccionaron rápidamente con un triunfo 3-1 sobre FC Dallas.
La clasificación a semifinales llegó después de otro partido convincente. En los cuartos de final, Toluca venció 2-0 a Austin FC, resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores equipos de la competición y mantener vivo el objetivo de disputar el título.
¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO por la Leagues Cup 2026?
Este miércoles 2 de septiembre se podrá ver el Club Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: MLS Season Pass, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve
- Estados Unidos: MLS Season Pass
- España: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass
¿En qué canal ver Toluca vs. León por la Leagues Cup en México?
En México, el partido entre Toluca y León por la semifinal de la Leagues Cup 2026 será transmitido EN VIVO por Apple TV y MLS Season Pass.
¿A qué hora juega Toluca vs. León por la Leagues Cup?
Los horarios del partido entre León contra Toluca por la Leagues Cup 2026.
|País
|Horarios
|México
|19:00
|Guatemala
|19:00
|El Salvador
|19:00
|Honduras
|19:00
|Nicaragua
|19:00
|Costa Rica
|19:00
|Panamá
|20:00
|Perú
|20:00
|Colombia
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Chile
|21:00
|Venezuela
|21:00
|Bolivia
|21:00
|Argentina
|22:00
|Uruguay
|22:00
|Paraguay
|22:00
|Brasil
|22:00
¿A qué hora juega León vs. Toluca por la semifinal de la Leagues Cup en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido entre León y Toluca de hoy miércoles 2 de septiembre iniciará a las 21:00 horas (ET), 20:00 horas (CT), 19:00 horas (MT) y 18:00 horas (PT).