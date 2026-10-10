Club América y Monterrey medirán fuerzas en el Estadio Banorte de la CDMX por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de octubre desde las 21:10 horas Tiempo del centro de México / 11:10 pm ET / 8:10 pm PT, en un duelo que marca el regreso a las canchas de ambos equipos tras el parón por la Fecha FIFA y, en especial, de ‘Las Águilas’ que celebrarán su 110 aniversario vistiendo un uniforme especial conmemorativo. ¿Quieres ver el partido Club América — Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online seguir la cobertura en México y Estados Unidos.

El partido Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El partido Club América vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Club América — Monterrey EN VIVO por Liga MX Apertura 2026?

Club América — Monterrey, por la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX, se jugará el sábado 10 de octubre a las 21:10 horas del centro de México (23:10 ET en Estados Unidos).

País / regiónTV abiertaTV de pagaStreaming onlineHora de inicio
MéxicoCanal 5 TelevisaTUDNViX Mexico, Layvtime21:10 h CDMX
Estados Unidos - EsteCBS Sports GolazoTUDN USA, UnivisionParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX23:10 h ET
Estados Unidos – CentroCBS Sports GolazoTUDN USA, UnivisionParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX22:10 h CT
Estados Unidos – PacíficoCBS Sports GolazoTUDN USA, UnivisionParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX20:10 h PT
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO, 10/10/2026. Horarios y canales de TV para ver EN VIVO el partido entre América vs. Monterrey en el Estadio Banorte por la Liga MX. FOTO: X de América.
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO, 10/10/2026. Horarios y canales de TV para ver EN VIVO el partido entre América vs. Monterrey en el Estadio Banorte por la Liga MX. FOTO: X de América.

¿A qué hora juega Club América — Monterrey HOY 10 de octubre?

El silbatazo inicial está fijado para las 21:10 horas de CDMX. Esa franja equivale a las 23:10 horas del Este de Estados Unidos, las 22:10 del Centro y las 20:00 del Pacífico estadounidense.

País o zona horariaHora de inicioDía
México: CDMX y centro9:10 p. m.Sábado, 10 de octubre
México: Pacífico8:10 p. m.Sábado, 10 de octubre
Estados Unidos: hora del Este (ET)11:10 p. m.Sábado, 10 de octubre
Estados Unidos: hora del Centro (CT)10:10 p. m.Sábado, 10 de octubre
Estados Unidos: montaña (MT)9:10 p. m.Sábado, 10 de octubre
Estados Unidos: Pacífico (PT)8:10 p. m.Sábado, 10 de octubre
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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