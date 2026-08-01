Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Vancouver Whitecaps - LAFC por la MLS 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Vancouver Whitecaps - LAFC por la MLS 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Este sábado 1 de agosto hay un gran partido para ver. Estoy hablando del choque que protagonizarán Vancouver Whitecaps y LA FC en el Estadio BC Place por la temporada regular de la MLS. Para que no te pierdas el duelo, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Vancouver Whitecaps - LAFC por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Vancouver Whitecaps - LAFC por la MLS 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Vancouver Whitecaps - LAFC en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Vancouver Whitecaps - LAFC por la MLS 2026 este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:30 pm
  • Estados Unidos (CT): 6:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:30 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:30 pm
  • España: 1:00 am del domingo 2 de agosto
  • México (CDMX): 5:30 pm
  • Puerto Rico: 7:30 pm
  • República Dominicana: 7:30 pm
  • Panamá: 6:30 pm
  • Costa Rica: 5:30 pm
  • El Salvador: 5:30 pm
  • Guatemala: 5:30 pm
  • Honduras: 5:30 pm
  • Nicaragua: 5:30 pm
  • Argentina: 8:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 8:30 pm
  • Uruguay: 8:30 pm
  • Chile (Santiago): 7:30 pm
  • Paraguay: 8:30 pm
  • Bolivia: 7:30 pm
  • Venezuela: 7:30 pm
  • Ecuador: 6:30 pm
  • Perú: 6:30 pm
  • Colombia: 6:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Vancouver Whitecaps - LAFC?

Este sábado 1 de agosto se podrá ver el Vancouver Whitecaps - LAFC por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: MLS Season Pass
  • México: MLS Season Pass
  • España: MLS Season Pass
  • Argentina: MLS Season Pass
  • Brasil: MLS Season Pass
  • Chile: MLS Season Pass
  • Bolivia: MLS Season Pass
  • Colombia: MLS Season Pass
  • Ecuador: MLS Season Pass
  • Perú: MLS Season Pass
  • Paraguay: MLS Season Pass
  • Venezuela: MLS Season Pass
  • Costa Rica: MLS Season Pass
  • El Salvador: MLS Season Pass
  • Panamá: MLS Season Pass
  • República Dominicana: MLS Season Pass
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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