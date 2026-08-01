Este sábado 1 de agosto hay un gran partido para ver. Estoy hablando del choque que protagonizarán Vancouver Whitecaps y LA FC en el Estadio BC Place por la temporada regular de la MLS. Para que no te pierdas el duelo, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Vancouver Whitecaps - LAFC en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Vancouver Whitecaps - LAFC por la MLS 2026 este sábado 1 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 7:30 pm
- Estados Unidos (CT): 6:30 pm
- Estados Unidos (MT): 5:30 pm
- Estados Unidos (PT): 4:30 pm
- España: 1:00 am del domingo 2 de agosto
- México (CDMX): 5:30 pm
- Puerto Rico: 7:30 pm
- República Dominicana: 7:30 pm
- Panamá: 6:30 pm
- Costa Rica: 5:30 pm
- El Salvador: 5:30 pm
- Guatemala: 5:30 pm
- Honduras: 5:30 pm
- Nicaragua: 5:30 pm
- Argentina: 8:30 pm
- Brasil (Brasilia): 8:30 pm
- Uruguay: 8:30 pm
- Chile (Santiago): 7:30 pm
- Paraguay: 8:30 pm
- Bolivia: 7:30 pm
- Venezuela: 7:30 pm
- Ecuador: 6:30 pm
- Perú: 6:30 pm
- Colombia: 6:30 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Vancouver Whitecaps - LAFC?
Este sábado 1 de agosto se podrá ver el Vancouver Whitecaps - LAFC por la MLS 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: MLS Season Pass
- México: MLS Season Pass
- España: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass
- Costa Rica: MLS Season Pass
- El Salvador: MLS Season Pass
- Panamá: MLS Season Pass
- República Dominicana: MLS Season Pass