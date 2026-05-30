Empieza el camino de la ‘Tri’ rumbo al Mundial 2026. La selección ecuatoriana de Sebastián Beccacece disputará un duelo amistoso internacional ante su similar de Arabia Saudita, encuentro que se llevará a cabo este sábado 30 de mayo desde el Sports Illustrated Stadium de New Jersey. A continuación, te dejaré con la hora de inicio y los canales de TV y Streaming que van a transmitir Ecuador vs. Arabia Saudita este fin de semana.
¿A qué hora juega Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso 2026?
La transmisión del juego de Ecuador vs. Arabia Saudita iniciará a partir de las 18:30 horas de Quito. Cabe señalar que el partido se disputará desde el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, siendo las 19:30 hora local (Tiempo del Este en USA). Aquí te dejo con más horarios para seguir este enfrentamiento.
- Colombia: 18:30 horas
- Perú: 18:30 horas
- Paraguay: 20:30 horas
- Uruguay: 20:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas
- Chile: 19:30 horas
- México: 17:30 horas CDMX
- España: 1:30 a.m. (domingo 31)
¿Qué canal transmite Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO por amistoso al Mundial 2026?
No te pierdas la señal de Teleamazonas y El Canal del Fútbol para ver la transmisión de Ecuador vs. Arabia Saudita por el amistoso de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026, duelo que se disputará en New Jersey en los Estados Unidos. Cabe destacar que estas son las únicas opciones en TV abierta y de paga para mirar el duelo que disputará la ‘Tri’.
Posibles alineaciones de Ecuador y Arabia Saudita para el amistoso
- Selección de Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Alan Minda.
- Selección de Arabia Saudita: Ahmed Al-Kassar; Saud Abdulhamid, Ali Al-Bulaihi, Hassan Kadesh, Nawaf Boushal; Mohamed Kanno, Musab Al-Juwayr, Ziyad Al-Johani; Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan y Abdullah Al-Hamdan.