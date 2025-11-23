vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 6 de la Fase Campeonato de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de El Canal del Fútbol (ECDF), además de la alternativa de streaming en la plataforma de Zapping Sports; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan y qué estadio? Este duelo está pactado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil, Ecuador). Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Barcelona SC vs. Liga de Quito se enfrentan por la Liga Pro 2025. (Video: Barcelona SC)
