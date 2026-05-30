Ecuador vs. Arabia Saudita se enfrentan por un nuevo amistoso internacional FIFA. (Foto: Getty Images)
Ecuador vs. Arabia Saudita se enfrentan por un nuevo amistoso internacional FIFA. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por un nuevo ? Mira la transmisión de este partido por la señal de El Canal del Fútbol (ECDF) en todo el territorio ecuatoriano; eso sí, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 30 de mayo desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Sports Illustrated Stadium (Harrison, Nueva Jersey).

Ecuador vs. Arabia Saudita se ven las caras en un amistoso internacional FIFA, previo al Mundial 2026. (Video: FEF)
Ecuador vs. Arabia Saudita se ven las caras en un amistoso internacional FIFA, previo al Mundial 2026. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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