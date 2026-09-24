juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un nuevo . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En todo el territorio ecuatoriano, este duelo será televisado por las señales abiertas de , disponibles también en diversos cableoperadores de paga. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro en el Estadio Mundialista de Suwon? A las 6:00 a.m. en Ecuador y Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Ecuador vs. Corea del Sur juegan por un amistoso internacional FIFA, con la transmisión exclusiva de Teleamazonas y TC Televisión. (Video: La Tri)
Ecuador vs. Corea del Sur juegan por un amistoso internacional FIFA, con la transmisión exclusiva de Teleamazonas y TC Televisión. (Video: La Tri)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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