Ecuador vs. Japón juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales de la Copa Kirin 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En todo el territorio ecuatoriano, este duelo será televisado por las señales abiertas de Teleamazonas y TC Televisión, disponibles en diversas cableoperadoras. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:10 a.m. en Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.

Ecuador vs. Japón: previa del partido

¿Dónde ver Ecuador vs. Japón por la Copa Kirin 2026?

El partido entre Ecuador y Japón podrá verse EN VIVO en territorio ecuatoriano a través de Teleamazonas y TC Televisión, ambos mediante señal abierta. La transmisión corresponde a la semifinal de la Copa Kirin 2026.

¿Qué canales transmitirán Ecuador vs. Japón?

Los aficionados ecuatorianos tendrán dos alternativas en televisión: Teleamazonas y TC Televisión. La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que ambos canales transmitirán los partidos de la gira asiática de la Selección.

¿Cómo ver Ecuador vs. Japón por Teleamazonas?

El encuentro podrá seguirse a través de la señal abierta de Teleamazonas en Ecuador. El canal fue confirmado como una de las señales encargadas de transmitir la participación de la Tricolor en esta gira por Asia.

¿Cómo ver Ecuador vs. Japón por TC Televisión?

Otra alternativa será TC Televisión, que también llevará el partido por señal abierta. El propio canal confirmó la transmisión de la semifinal entre Ecuador y Japón.

¿Se podrá ver gratis Ecuador vs. Japón?

Sí. Los aficionados en Ecuador podrán seguir el encuentro sin contratar una señal deportiva de pago, ya que tanto Teleamazonas como TC Televisión transmitirán la semifinal mediante televisión abierta para el territorio nacional.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Japón?

Ecuador y Japón se enfrentarán este jueves 1 de octubre desde las 5:10 a.m. (hora ecuatoriana). En Japón, el encuentro comenzará a las 7:10 p. m. El duelo se disputará en el Estadio Internacional de Yokohama.

¿Dónde seguir Ecuador vs. Japón por internet?

La información oficial consultada confirma la transmisión por televisión abierta de Teleamazonas y TC Televisión. Para la cobertura digital, los aficionados pueden consultar los sitios y plataformas oficiales de ambos canales para conocer las opciones disponibles durante la emisión.

Japón vs. Ecuador EN VIVO en amistoso internacional. (Video: JFA TV)