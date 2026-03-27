Este viernes 27 de marzo, la ‘Tri’ disputará un nuevo amistoso FIFA de cara al Mundial 2026. Desde el Estadio Metropolitano de Madrid, mira la transmisión del partido de Ecuador vs. Marruecos EN VIVO a través de la señal de El Canal del Fútbol o ECDF online, a partir de las 3:15 p.m. hora Quito. Este duelo amistoso contará con lo mejor de ambas selecciones, que aspiran a clasificarse a la segunda ronda de la Copa del Mundo y quedar entre las mejores ubicadas del campeonato.
¿Dónde ver El Canal del Fútbol (ECDF) EN VIVO, Ecuador vs. Marruecos por TV?
Te compartimos todas las opciones disponibles para ver El Canal del Fútbol (ECDF) desde el sitio web, YouTube, NETLIFE, DirecTV, Movistar TV, Claro TV, TV Cable y CNT. De esta forma, podrás seguir el duelo entre Ecuador y Marruecos por amistoso FIFA internacional al Mundial 2026.
¿Dónde ver ECDF EN VIVO, Ecuador vs. Marruecos por Streaming?
Suscríbete a ECDF por 9.99 dólares (plan mensual con impuestos incluidos) en www.elcanaldelfutbol.com. De esta forma, podrás seguir los partidos de la selección ecuatoriana desde el sitio web oficial, Smart TV y celulares descargando las aplicaciones disponible en Google Play Store (Android) y App Store de Apple (iOS).
1) El Canal del Fútbol (ECDF) por TV
- TVCABLE: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Tras esto, sintoniza los canales 214 SD y 745 HD para que puedas ver El Canal del Fútbol en TVCABLE de Ecuador.
- CNT: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Tras esto, sintoniza los canales 3 SD y 777 HD para que puedas ver El Canal del Fútbol en CNT de Ecuador.
- DIRECTV: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Tras esto, sintoniza los canales 655 SD y 1655 HD para que puedas ver El Canal del Fútbol en DIRECTV de Ecuador.
- Claro TV: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Tras esto, sintoniza los canales 100 SD y 66 HD para que puedas ver El Canal del Fútbol en Claro TV de Ecuador.
2) El Canal del Fútbol por Streaming
- Movistar TV: Para todos los clientes de Movistar, El Canal del Fútbol se podrá adquirir con una suscripción de 9.99 dólares con impuestos incluidos al mes. La navegación en Movistar TV no consume datos, y lo pueden contratar los usuarios de prepago y postpago. Lo puedes ver en PC, móvil y Smart TV.
- YouTube: Con una suscripción mensual de 9.99 dólares podrás obtener El Canal del Fútbol. Solo debes buscar ECDF en YouTube, dar clic en en el botón UNIRSE o JOIN para realizar el pago con tu tarjeta de crédito o débito.
- GO.net: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Comunícate con el siguiente número de WhatsApp 096 292 5555 y solicita El Canal del Fútbol. Tras esto, pide tu clave y contraseña para poder ingresar a la app de GoMax y, así, podrás disfrutar de la programación.
- Xtrim Play: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Comunícate con el siguiente número de WhatsApp 098 333 8841 para poder contratar el servicio de Internet con 200 Mbps, que incluye El Canal del Fútbol. Tras esto, descargar las app de Strim Play.
- NETLIFE: Los clientes de este proveedor de internet podrán contratar El Canal del Fútbol con cargo a su factura de NETLIFE por un precio de 9.99 dólares. Con el código de acceso, podrán disfrutar de los partidos por www.elcancaldelfutbol.com.
Dispositivos permitidos para ver El Canal del Fútbol (ECDF)
- Smart TV
- Computadora (PC)
- App para Android
- App para iOS