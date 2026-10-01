vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por las semifinales de la . ¿En qué canales se ve la transmisión de este partido? En territorio ecuatoriano, el duelo se podrá ver por la señal de Teleamazonas y TC Televisión. Ojo, no debes buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora iniciará el encuentro? A las 5:10 a.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y siete horas más en España, de este jueves 1 de octubre en el Nissan Stadium de Yokohoma.

Japón vs. Ecuador EN VIVO por Fecha FIFA (Video: JFA TV)
Japón vs. Ecuador EN VIVO por Fecha FIFA (Video: JFA TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC