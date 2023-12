Liga de Quito vs. Independiente del Valle se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 17 de diciembre por la final de vuelta de la Liga Pro, que se realizará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido está programado para arrancar desde las 4:30 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL a través de las señales de GOLTV, Star Plus y ESPN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Cabe mencionar que en el duelo de ida igualaron sin goles. Paolo Guerrero tiene la oportunidad de salir campeón en Ecuador. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Liga de Quito e Independiente igualaron sin goles en la final de ida. (Video: LDU)





Liga vs. Independiente del Valle: posibles alineaciones

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñonez; Mauricio Martínez, Ezequiel Piovi; Renato Ibarra; Lisandro Alzugaray; Jhojan Julio y Paolo Guerrero.

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Agustín García Basso, Mateo Carabajal, Anthony Landázuri; Matías Fernández, Lorenzo Faravelli, Joao Ortíz, Kendry Páez, Jhoanner Chávez, Junior Sornoza y Michael Hoyos.