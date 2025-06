La Selección de Ecuador no podrá contar con dos de sus convocados para la próxima jornada doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Gonzalo Plata, extremo del Flamengo, y David Cabezas, arquero juvenil, han sido desafectados de la nómina por problemas físicos. La situación representa un contratiempo para el técnico Sebastián Beccacece, que había apostado por la presencia del extremo pese a su reciente inactividad y también incluyó al portero como parte de un grupo ampliado de arqueros.

Gonzalo Plata no pudo completar la concentración con la selección ecuatoriana pese a haber sido citado. El futbolista no juega desde el 27 de abril debido a una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas, y aunque se presentó en la concentración de la Tri en Guayaquil, no logró ponerse a punto desde lo físico.

Antes de que se oficializara su convocatoria, Flamengo había expresado su negativa a que el jugador fuese llamado. El club brasileño argumentó que el futbolista aún no estaba en condiciones de competir y que lo mejor era que siguiera su proceso de rehabilitación bajo supervisión del cuerpo médico del club.

A pesar de ello, el entrenador Sebastián Beccacece decidió incluirlo en la lista final para los partidos ante Brasil y Perú. Sin embargo, el estado físico del jugador no mejoró durante los primeros días de concentración, por lo que finalmente se resolvió que regresará a Brasil el viernes 7 de junio para continuar con su recuperación.

Gonzalo Plata no viaja con Ecuador por lesión. (Foto: Agencias)

Filipe Luiz, miembro del cuerpo técnico del Flamengo, fue claro al respecto: “Hasta el momento de su viaje, Plata no había vuelto a la actividad. Aunque llegó a Guayaquil, sabíamos que no estaría en condiciones de enfrentar a Brasil”. Fue lo que expresó mostrándose inconforme por la negligencia de la ‘Tri’.

La otra baja confirmada en el equipo ecuatoriano fue la del arquero David Cabezas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) comunicó que el joven guardameta quedó fuera de la convocatoria debido a una lumbociatalgia aguda que le impide entrenar con normalidad. Cabezas, que formaba parte del grupo ampliado de cuatro arqueros citados por Beccacece para esta fecha FIFA.

A las ausencias de Plata y Cabezas se suman otras preocupaciones para el cuerpo técnico. Enner Valencia y Leonardo Campana también llegaron a esta convocatoria con poco ritmo competitivo, lo que pone en duda su posible titularidad en los encuentros frente a Brasil y Perú.

Ecuador enfrentará a Brasil en Guayaquil y luego viajará a Lima para medirse con Perú. Con estas dos bajas confirmadas, el técnico argentino deberá reorganizar su plantel con miras a conseguir puntos claves en la lucha por la clasificación al Mundial 2026. Pues ambos jugadores ya retornaron con sus clubes para seguir con su recuperación.

