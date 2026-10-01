TC Televisión transmite EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS vs. por la , este jueves 1 de octubre desde las 5:10 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzó a las 4:10 a.m. y en España a las 12:10 p.m. del mismo día. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Teleamazonas es otra de las opciones para disfrutar de este partido.

Transmisión: Japón vs. Ecuador EN VIVO en amistoso internacional. (Video: JFA TV)
Transmisión: Japón vs. Ecuador EN VIVO en amistoso internacional. (Video: JFA TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC