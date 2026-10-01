Desde el Nissan Stadium de Yokohoma, este jueves 1 de octubre se lleva a cabo el partido vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales de la . ¿Cuáles son los horarios? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancó a las 5:10 horas; en México inició a las 4:10 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 7:10 horas. En todo el territorio ecuatoriano, este duelo será televisado por Teleamazonas y TC Televisión. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Previa del Japón vs. Ecuador EN VIVO en amistoso internacional. (Video: JFA TV)
Previa del Japón vs. Ecuador EN VIVO en amistoso internacional. (Video: JFA TV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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