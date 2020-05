Enfrentar a Lionel Messi, es saber que la vas a pasar mal o incluso puedes quedar en ridículo en algún momento. Así lo entendió el defensor argentino Pablo Álvarez, quien jugando por Zaragoza la temporada 2012, le hizo un curioso pedido a la ‘Pulga’ apelando al patriotismo.

“Le tuve que decir que se vaya de mi lado, que no me haga pasar vergüenza por ser compatriota. Se moría de risa. Messi se me fue del otro lado así que no tuve problemas. Tengo su camiseta en el museo de casa”, contó el lateral en entrevista al programa deportivo El Crack Deportivo de Radio Concepto.

Pablo Álvarez solo jugó la temporada 2012 por Real Zaragoza.

Otro de los grandes futbolistas que le tocó tener como rival fue a Ronaldinho, que por esos años jugaba en el Milan. El brasileño ya había dejado Barcelona, no estaba en su mejor momento, pero seguía siendo un futbolista muy complicado de marcar. Con el temor de pasar un mal rato con una huacha o quedar en el suelo, Álvarez también actuó.

“Era imposible parar a Ronaldinho, estaba en el aire, estaba impecable. Es de lejos uno de los mejores jugadores que pudo dar la historia del fútbol. Cuando termina el primer tiempo en San Siro, nos dirigimos juntos al vestuario, y en el túnel se saca la camiseta y me dice ‘tomá Álvarez, por favor no me pegues más’".

Carlos Bianchi por encima de Marcelo Gallardo

Uno de los debates actuales en el fútbol argentino, es saber quién es el técnico más exitosa a nivel de clubes de los últimos años identificados en los equipos más populares: Carlos Bianchi en el lado de Boca Juniors y Marcelo Gallardo por River Plate.

Para Álvarez, Bianchi lleva la delantera: “Agarró un Vélez desconocido y lo hizo salir campeón del mundo, más allá de lo que consiguió con Boca. A Gallardo si le darían esa posibilidad y lo hace se podría recién ahí comenzar a comparar”.

