Empieza la cuenta regresiva: el Mundial Femenino de Brasil 2027 prevé ingresos por US$ 1.746 millones.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 generará ingresos por cerca de US$ 1.746 millones, de acuerdo con un estudio elaborado por FGV Projetos para Embratur. El torneo aportaría aproximadamente US$ 754 millones al Producto Bruto Interno brasileño, distribuiría cerca de US$ 893 millones en salarios y utilidades y dejaría alrededor de US$ 184 millones en recaudo tributario. Además, sostendría 73.700 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de preparación y realización.

El impacto previsto es casi el doble del generado por los 10 eventos deportivos recurrentes más importantes realizados en Brasil durante 2025, que juntos movilizaron 4.560 millones de reales, unos US$ 905 millones.

“Estamos hablando de un único torneo que producirá casi el doble del valor generado por todo el calendario nacional de eventos deportivos recurrentes”, explicó Roberto Gevaerd, director de Gestión e Innovación de Embratur, durante el Confut, encuentro internacional de negocios e innovación deportiva realizado en Nueva York.

Uno de los dos grandes componentes del estudio corresponde al gasto de cerca de dos millones de residentes y turistas que circularán durante el mes de competencia. Este flujo produciría cerca de US$ 933 millones y sostendría alrededor de 45.700 empleos, además de generar cerca de US$ 476 millones en ingresos y aportar unos US$ 102 millones en impuestos federales, estatales y municipales.

El segundo componente está relacionado con las inversiones necesarias para realizar el torneo. Este eje organizativo produciría un impacto de cerca de US$ 813 millones y sostendría alrededor de 28.000 empleos —la diferencia hasta los 73.700 puestos de trabajo totales—. Del presupuesto global de US$ 800 millones fijado por la FIFA, aproximadamente US$ 456 millones se gastarían directamente en Brasil en logística, transmisiones, seguridad, salud y otros servicios.

La competencia se disputará en las ciudades de Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Salvador, Porto Alegre, Río de Janeiro y São Paulo, ocho destinos que combinan infraestructura deportiva con una amplia oferta cultural, gastronómica y turística.

El turismo será uno de los principales canales de distribución de ese gasto. La encuesta VISA-Embratur de 2025 señala que los visitantes internacionales permanecen en promedio 11 días en Brasil y gastan alrededor de US$ 1.317 por viaje. Sus consumos se concentran en sol y playa, compras, gastronomía y actividades culturales, lo que amplía el efecto económico hacia hoteles, restaurantes, comercios, transporte y pequeñas y medianas empresas.

Para Luiz Gustavo Barbosa, profesor de la Fundación Getulio Vargas y coordinador del estudio, el legado también será reputacional. Con la Copa Mundial masculina de 2014, los Juegos Olímpicos de 2016 y el Mundial Femenino de 2027, Brasil completará en menos de quince años la organización de tres de los mayores eventos deportivos del planeta, fortaleciendo su imagen y su capacidad para atraer turismo internacional.

Las sedes del Mundial, un recorrido por ocho destinos imperdibles

Las ocho ciudades donde se disputará la Copa 2027 muestran diferentes facetas de Brasil, en un recorrido que une deporte, historia, cultura y paisajes únicos. En el Nordeste, tres sedes ofrecen accesos distintos al Atlántico brasileño. Salvador reúne la Arena Fonte Nova con el centro histórico del Pelourinho y una fuerte herencia afrobrasileña, visible en la capoeira y la música local.

Fortaleza combina el estadio Castelão con su costanera, mercados de artesanías y una oferta gastronómica basada en pescados y mariscos. Recife, sede de la Arena de Pernambuco, suma el barrio histórico de Recife Antigo, el ritmo del frevo y cercanía con las playas de Olinda.

En el Sudeste, Belo Horizonte, Río de Janeiro y São Paulo aportan tres perfiles urbanos distintos. Belo Horizonte destaca por la arquitectura de Pampulha y sus mercados gastronómicos; Río de Janeiro, por el estadio Maracanã, sus playas y su vida cultural; y São Paulo, sede de la Neo Química Arena, por su oferta de museos, arte urbano y diversidad culinaria.