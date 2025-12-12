Real Madrid sumó su segunda derrota consecutiva en el estadio Santiago Bernabéu y enciende las alarmas por una posible crisis interna, la misma que tiene en el ojo de la tormenta al entrenador español Xabi Alonso.

Al respecto, una voz más que autorizada en el madridismo, el francés Karim Benzema, ex goleador blanco, compartió su análisis en estas semanas complicadas para un club acostumbrado a ganar, pero que no pasa por su mejor momento deportivo, pese a contar con importantes estrellas.

“El entrenador no puede hacer nada. Tiene nombres, es el que mejor juega. Después, es cuestión de jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es no aceptar que el que tienes delante marque más goles”, dijo en una reciente entrevista a L’Équipe.

“Es difícil porque cada uno tiene su propia personalidad y características. Todos quieren ser los mejores, así que es un poco complicado. Todos necesitan entender que, en su rol, pueden aportar, pero que es por el bien del equipo“, añadió el actual delantero del Al-Ittihad.

Ambos compartieron equipo en Real Madrid, durante los años 2009 y 2014.

En esa línea, se refirió a la comunión que debe existir entre los atacantes y la importancia de que cada uno entienda su rol en el campo de juego.

“Lo que les falta es simplemente una conexión entre Mbappé, Vinícius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo. Bellingham necesita entender que él es el mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el mediapunta. Vinicius no es un centrocampista defensivo, es un extremo izquierdo”, preciso del futbolista francés.

Real Madrid cayó por la Liga española 2-0 ante Celta de Vigo y esto permitió que Barcelona saque una importante ventaja de cuatro puntos. Además, a mitad de semana, perdió 2-1 ante Manchester City por la Champions League.

Cabe mencionar que Benzema y Alonso compartieron plantel en Real Madrid desde la temporada 2009 y 2014, año en el que el mediocampista continuó su carrera en el Bayern Munich.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.