La emoción de las semifinales de la UEFA Champions League 2025 continúa este miércoles 30 de abril con un duelo imperdible: FC Barcelona vs. Inter de Milán. El encuentro de ida se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, donde los dirigidos por Hansi Flick buscarán sacar ventaja frente al siempre peligroso conjunto italiano. Ante la expectativa que genera este enfrentamiento, muchos aficionados en el país se preguntan: ¿en México, qué canal transmite el Barcelona vs. Inter en vivo? A continuación, te contamos todos los detalles para que no te pierdas ningún minuto del partido.

La semifinal entre Fútbol Club Barcelona e Internazionale de Milano arrancará a las 13:00 horas del centro de México, y será transmitida en exclusiva por MAX en televisión de paga. Además, los fanáticos que prefieran seguir el encuentro de forma online tendrán la opción de verlo de manera gratuita a través de la APP Caliente TV, siempre que cuenten con registro en la plataforma.

Horario del partido Barcelona vs. Inter en México

13:00 horas — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey

— Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 12:00 horas — Baja California

— Baja California 14:00 horas — Quintana Roo

Canales TV en México que transmiten FC Barcelona vs. Inter

TV: Canal MAX (televisión de paga)

Canal MAX (televisión de paga) Streaming: APP Caliente TV (gratis para usuarios registrados), Caliente web

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del cruce entre Arsenal y PSG, en la gran final del próximo 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

Así se jugaran las semifinales de la UEFA Champions League con Arsenal, PSG, Barcelona e Inter de Milán. (Foto: UEFA.com)