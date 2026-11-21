Barranquilla se alista para una nueva final internacional y será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026. Este sábado 21 de noviembre, no te pierdas el partido de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro EN VIVO desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que promete pintarse de los colores azul y oro, donde los argentinos van por su tercera estrella en el torneo y el Galo por la primera. A continuación, te cuento en qué canales transmiten este partido de Boca vs. Mineiro.

Boca vs. Atlético Mineiro se enfrentan por la final de la Copa Sudamericana 2026, con la transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports y DGO. (Diseño: Depor)

¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Atlético Mineiro EN VIVO?

El partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro EN VIVO y EN DIRECTO podrá verse a través de diferentes señales deportivas, dependiendo del país. En Sudamérica, las principales opciones de transmisión serán ESPN, DSports y sus respectivas plataformas digitales. En México, Estados Unidos y España también habrá alternativas televisivas y de streaming para seguir la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

Horarios y canales de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro por país

Estos son los horarios y canales de televisión para ver la final de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre:

Estados Unidos: 5:30 p. m. (hora del Este) por beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español. Streaming mediante beIN SPORTS CONNECT y Fubo.

5:30 p. m. (hora del Este) por beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español. Streaming mediante beIN SPORTS CONNECT y Fubo. México: 4:30 p. m. por ESPN y ESPN 2. También estará disponible mediante Disney+.

4:30 p. m. por ESPN y ESPN 2. También estará disponible mediante Disney+. España: 11:30 p. m. por Movistar Liga de Campeones y Vamos, a través de Movistar Plus.

11:30 p. m. por Movistar Liga de Campeones y Vamos, a través de Movistar Plus. Argentina: 7:30 p. m. por ESPN y DSports. Streaming mediante Disney+ y DGO.

Brasil: 7:30 p. m. (hora de Brasilia) por ESPN y Disney+.

Bolivia: 6:30 p. m. por ESPN, DSports, Tigo Sports y Unitel.

6:30 p. m. por ESPN, DSports, Tigo Sports y Unitel. Chile: 7:30 p. m. por ESPN y DSports. También mediante Disney+ y DGO.

7:30 p. m. por ESPN y DSports. También mediante Disney+ y DGO. Ecuador: 5:30 p. m. por ESPN y DSports. Streaming mediante Disney+ y DGO.

5:30 p. m. por ESPN y DSports. Streaming mediante Disney+ y DGO. Perú: 5:30 p. m. por ESPN y DSports. También estará disponible en Disney+ y DGO.

5:30 p. m. por ESPN y DSports. También estará disponible en Disney+ y DGO. Paraguay: 7:30 p. m. por ESPN y Tigo Sports. Streaming mediante Disney+ y DGO.

7:30 p. m. por ESPN y Tigo Sports. Streaming mediante Disney+ y DGO. Uruguay: 7:30 p. m. por ESPN y DSports. También mediante Disney+ y DGO.

7:30 p. m. por ESPN y DSports. También mediante Disney+ y DGO. Venezuela: 6:30 p. m. por ESPN y DSports. Streaming mediante Disney+ y DGO.

¿Dónde se juega Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

El enfrentamiento entre Boca Juniors y Atlético Mineiro tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. El recinto albergará la gran final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará a partido único.

El conjunto argentino buscará conquistar un nuevo título internacional y ampliar su historia en el fútbol sudamericano. Por su parte, Atlético Mineiro intentará conseguir su primera Copa Sudamericana, luego de quedarse a las puertas de la consagración en la edición anterior.

Posibles alineaciones de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.