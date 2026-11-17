El Estadio Nacional de Santiago será sede de la revancha entre Chile y Colombia este martes 17 de noviembre en el cierre de la última fecha FIFA del año para ambas selecciones. El amistoso comenzará a las 8:00 p.m. de Chile / 6:00 p.m. de Colombia y ET / 3:00 p.m. PT . A continuación, te detallamos en qué canal transmiten el partido Chile vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO en México y EE.UU.

La Roja regresa ante su público con la misión de mostrar una respuesta ofensiva después de perder 1-0 en Cali por un autogol de Guillermo Maripán. El equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova terminó aquel encuentro sin remates directos al arco y ahora deberá reconstruir su defensa por las bajas de Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic y Diego Ulloa, quien sufrió una fractura costal.

Colombia llega a Santiago con el impulso de la victoria conseguida en el Estadio Pascual Guerrero, aunque Néstor Lorenzo admitió que su equipo todavía necesita mayor fluidez con el balón. El conjunto cafetero tampoco contará con referentes como Luis Díaz y Richard Ríos, mientras que las molestias físicas de Camilo Durán podrían provocar modificaciones en el ataque.

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Chile vs. Colombia por amistoso?

Este martes 17 de noviembre se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Chile vs. Colombia válido por fecha FIFA a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Canadá: Fanatiz

Chile: Mega, Mega 2

Colombia: RCN Television, Deportes RCN En Vivo

Ecuador: El Canal del Futbol

Puerto Rico: Fanatiz

Estados Unidos: Fanatiz

La selección de Colombia visitará a Chile este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, en el segundo amistoso de esta ventana internacional, con el objetivo de repetir la victoria por 1-0 conseguida en Cali y cerrar el año con otra presentación favorable. La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, buscará tomarse la revancha ante su público, mientras el conjunto cafetero contempla variantes en su formación para evaluar nuevas alternativas de cara al ciclo rumbo al Mundial 2030. El encuentro está programado para las 20:00 horas de Santiago y contará con cobertura EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE para los aficionados que busquen seguir la transmisión por GOL Caracol TV, Mega TV y Canal RCN, además de las opciones digitales de Caracol Play, según la disponibilidad de cada señal. (VIDEO DE X: @FCFSeleccionCol)