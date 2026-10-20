Chivas vs. Necaxa pondrá en marcha la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX este martes 20 de octubre, a las 18:07 horas, en el Estadio AKRON. El Guadalajara buscará hacerse fuerte en casa para mantenerse en los primeros puestos de la tabla, mientras que los Rayos necesitan ganar para cortar su mala racha. El partido se podrá ver en vivo y en exclusiva por Amazon Prime Video.

¿Quieres ver el partido Chivas vs. Necaxa EN VIVO GRATIS por TV abierta y señal online ? A continuación, te comparto la guía de horarios, canales de TV señal abierta y streaming online desde México y Estados Unidos para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

¿Qué canal transmite Chivas vs. Necaxa EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El Chivas de Guadalajara vs. Necaxa se podrá ver por Prime Video en México y por Universo y Peacock en Estados Unidos. El encuentro de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 se disputará el martes 20 de octubre en el Estadio Akron, a las 18:07 horas del centro de México .

País Transmisión anunciada México Prime Video, mediante suscripción. Estados Unidos Telemundo y UNIVERSO en televisión; Peacock como opción de streaming.

En México, la opción anunciada para seguir el Chivas vs. Necaxa en vivo es Prime Video. Los aficionados necesitarán una suscripción activa para acceder a la transmisión por internet. Las guías consultadas no anuncian un canal de televisión abierta ni de cable para este encuentro, cuyo inicio está previsto para las 18:07 horas del centro del país.

En Estados Unidos, el partido se transmitirá en español por Universo en televisión de paga y por Peacock en streaming. Otra alternativa online es Fubo, mediante un paquete que incluya la señal de Universo. Aunque algunas previas mencionan Telemundo de forma general, la programación oficial del grupo señala específicamente Universo y Peacock para este compromiso.

¿A qué hora juega Chivas vs. Necaxa EN VIVO HOY por el Tornero Apertura 2026?

El partido Chivas de Guadalajara vs. Necaxa se jugará el martes 20 de octubre de 2026 en el Estadio Akron, por la jornada 13 del Apertura de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 18:07 horas del centro de México y podrá verse por Prime Video en México y Peacock en Estados Unidos.

País Zona o ciudades de referencia Hora de inicio Dónde ver en vivo México Centro: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 18:07 h Prime Video México Pacífico: Hermosillo, Culiacán y La Paz 17:07 h Prime Video México Baja California: Tijuana y Mexicali 17:07 h Prime Video México Quintana Roo: Cancún y Playa del Carmen 19:07 h Prime Video Estados Unidos Este (EDT): Nueva York y Miami 20:07 h Peacock; TV en la programación de Telemundo Deportes Estados Unidos Centro (CDT): Chicago, Dallas y Houston 19:07 h Peacock; TV en la programación de Telemundo Deportes Estados Unidos Montaña (MDT): Denver y Salt Lake City 18:07 h Peacock; TV en la programación de Telemundo Deportes Estados Unidos Pacífico (PDT): Los Ángeles y San Francisco 17:07 h Peacock; TV en la programación de Telemundo Deportes Estados Unidos Arizona: Phoenix y Tucson 17:07 h Peacock; TV en la programación de Telemundo Deportes

En México, Chivas vs. Necaxa comenzará a las 18:07 horas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Para los aficionados de Tijuana, el arranque será a las 17:07 horas, mientras que en Cancún será a las 19:07 horas. La transmisión en video estará disponible por Prime Video, con una suscripción activa; el anuncio oficial del club no incluye una señal de televisión abierta para México.chivasdecorazon.com+2

En Estados Unidos, el encuentro arrancará a las 20:07 horas del Este, 19:07 del Centro y 17:07 del Pacífico. Peacock está confirmado como la opción de streaming, mientras que Chivas identifica la cobertura televisiva bajo Telemundo Deportes. Las carteleras consultadas también ubican el partido en Universo, por lo que conviene revisar la guía del operador para identificar la señal disponible.