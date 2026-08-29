Comunicaciones y Municipal se medirán este sábado 29 de agosto en el Estadio Cementos Progreso, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Un compromiso con historia y tradición que promete emociones de principio a fin. Ambas escuadras están en la obligación de lograr el triunfo que les permita posicionarse entre los primeros puestos de la tabla.
Comunicaciones llega a la cita en la sexta casilla de la tabla de posiciones con siete puntos, a cuatro unidades de los líderes Antigua y su clásico rival Municipal. Por ello, con el aliento de su gente, tiene la oportunidad perfecta de recortar distancia y meterse de lleno en la disputa por la cima del torneo.
Por su parte, Municipal atraviesa un gran momento en el torneo. Registran cuatro triunfos y una derrota. Anotaron ocho goles y solo recibieron dos tantos, cifras que reflejan la regularidad en su juego.
¿Qué canal transmite Comunicaciones vs. Municipal EN VIVO?
Te presentamos dónde podrás ver EN VIVO el clásico entre Comunicaciones vs. Municipal que se realizará este sábado en el Estadio Cementos Progreso. Un partido lleno de tradición y rivalidad deportiva.
- TeleOnce Guatemala
- FOX
- Chapin TV
¿A qué hora es el clásico Comunicaciones vs. Municipal?
Revisa los horarios para ver el Clásico Nacional entre Comunicaciones y Municipal, uno de los duelos más importantes del fútbol de Guatemala.
- Guatemala: 7:00 p. m.
- Honduras: 7:00 p. m.
- El Salvador: 7:00 p. m.
- Nicaragua: 7:00 p. m.
- Costa Rica: 7:00 p. m.
- Belice: 7:00 p. m.
- Panamá: 8:00 p. m.
- Cuba: 9:00 p. m.
- República Dominicana: 9:00 p. m.
- Puerto Rico: 9:00 p. m.
- Venezuela: 9:00 p. m.
- Bolivia: 9:00 p. m.
- Paraguay 9:00 p. m.
- Chile: 10:00 p. m.
- Argentina: 10:00 p. m.
- Uruguay: 10:00 p. m.
- Brasil (Brasilia): 10:00 p. m.
- Perú: 8:00 p. m.
- Colombia: 8:00 p. m.
- Ecuador: 8:00 p. m.
- México (CDMX): 7:00 p. m.
¿A qué hora juega Comunicaciones vs. Municipal? Horarios en Estados Unidos
- Estados Unidos – ET: 9:00 p. m.
- Estados Unidos – CT: 8:00 p. m.
- Estados Unidos – MT: 7:00 p. m.
- Estados Unidos – PT: 6:00 p. m.