BARCELONA, ESPAÑA, (31-08-2026).- Guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano desde el Spotify Camp Nou que se realizará este lunes 31 de agosto. FOTO: X de Barcelona.
BARCELONA, ESPAÑA, (31-08-2026).- Guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano desde el Spotify Camp Nou que se realizará este lunes 31 de agosto. FOTO: X de Barcelona.

Barcelona afrontará este lunes 31 de agosto un nuevo desafío en LaLiga 2026-27, cuando reciba a Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou por la tercera fecha del torneo. El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará sumar su tercera victoria seguida para mantenerse en lo más alto de la clasificación. El arranque de los azulgranas ha sido contundente, con siete goles marcados en sus dos primeras presentaciones y una defensa que todavía no ha concedido ningún tanto.

En el frente de ataque, Lamine Yamal y Raphinha aparecen como las principales cartas ofensivas del cuadro catalán. El joven extremo español destaca por su capacidad para desequilibrar, atraer marcas y generar espacios ante rivales que optan por replegarse en el Camp Nou. Por su parte, el brasileño aporta movilidad y contundencia dentro del área, convirtiéndose en una amenaza constante para la defensa rival.

La conducción del juego estará nuevamente bajo la responsabilidad de Pedri, encargado de darle pausa, precisión y criterio a la circulación del balón. A su lado, Rodri aporta equilibrio, intensidad y capacidad para darle mayor ritmo al centro del campo. Aunque Flick pretende administrar progresivamente los minutos del exjugador del Manchester City, su presencia desde el inicio se ha convertido en una de las grandes expectativas de los aficionados.

BARCELONA, ESPAÑA, (31-08-2026).- Canales de TV para ver EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano desde el Spotify Camp Nou que se realizará este lunes 31 de agosto. FOTO: X de Barcelona.
BARCELONA, ESPAÑA, (31-08-2026).- Canales de TV para ver EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano desde el Spotify Camp Nou que se realizará este lunes 31 de agosto. FOTO: X de Barcelona.

¿En qué canal ver EN DIRECTO el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano en España?

La transmisión EN DIRECTO del partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano en España estará a cargo de los siguientes canales:

  • DAZN Spain
  • DAZN LaLiga
  • Movistar+
  • LaLiga TV Bar HD

¿En qué canal ver EN DIRECTO el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano en Estados Unidos?

La guía de canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano por LaLiga en Estados Unidos:

  • ESPN Deportes
  • ESPN+
  • fuboTV
  • ESPN App

¿En qué canal ver EN DIRECTO el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano en México?

En México, la transmisión del partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano será por los siguientes canales:

  • Sky Sports
  • Sky+
  • izzi

¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN DIRECTO hoy?

Guía de canales que transmitirán el partido de Barcelona contra Rayo Vallecano según tu localidad. El duelo se realizará en el Camp Nou hoy lunes 31 de agosto.

Camp Nou.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps
GuatemalaSky Sports Norte--
HondurasSky Sports Norte--
El SalvadorSky Sports Norte --
NicaraguaSky Sports Norte--
Costa RicaSky Sports Norte --
PanamáSky Sports Norte--
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
ArgentinaESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
Brasil--Amazon Prime Video, CazéTV
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC