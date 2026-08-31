Barcelona afrontará este lunes 31 de agosto un nuevo desafío en LaLiga 2026-27, cuando reciba a Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou por la tercera fecha del torneo. El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará sumar su tercera victoria seguida para mantenerse en lo más alto de la clasificación. El arranque de los azulgranas ha sido contundente, con siete goles marcados en sus dos primeras presentaciones y una defensa que todavía no ha concedido ningún tanto.
En el frente de ataque, Lamine Yamal y Raphinha aparecen como las principales cartas ofensivas del cuadro catalán. El joven extremo español destaca por su capacidad para desequilibrar, atraer marcas y generar espacios ante rivales que optan por replegarse en el Camp Nou. Por su parte, el brasileño aporta movilidad y contundencia dentro del área, convirtiéndose en una amenaza constante para la defensa rival.
La conducción del juego estará nuevamente bajo la responsabilidad de Pedri, encargado de darle pausa, precisión y criterio a la circulación del balón. A su lado, Rodri aporta equilibrio, intensidad y capacidad para darle mayor ritmo al centro del campo. Aunque Flick pretende administrar progresivamente los minutos del exjugador del Manchester City, su presencia desde el inicio se ha convertido en una de las grandes expectativas de los aficionados.
¿En qué canal ver EN DIRECTO el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano en España?
La transmisión EN DIRECTO del partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano en España estará a cargo de los siguientes canales:
- DAZN Spain
- DAZN LaLiga
- Movistar+
- LaLiga TV Bar HD
¿En qué canal ver EN DIRECTO el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano en Estados Unidos?
La guía de canales que transmitirán EN VIVO el partido entre Barcelona y Rayo Vallecano por LaLiga en Estados Unidos:
- ESPN Deportes
- ESPN+
- fuboTV
- ESPN App
¿En qué canal ver EN DIRECTO el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano en México?
En México, la transmisión del partido entre Barcelona contra Rayo Vallecano será por los siguientes canales:
- Sky Sports
- Sky+
- izzi
¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN DIRECTO hoy?
Guía de canales que transmitirán el partido de Barcelona contra Rayo Vallecano según tu localidad. El duelo se realizará en el Camp Nou hoy lunes 31 de agosto.
Camp Nou.
|Región / País
|Canales de TV principales
|Streaming oficial / apps
|Guatemala
|Sky Sports Norte
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|Honduras
|Sky Sports Norte
|--
|El Salvador
|Sky Sports Norte
|--
|Nicaragua
|Sky Sports Norte
|--
|Costa Rica
|Sky Sports Norte
|--
|Panamá
|Sky Sports Norte
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|Colombia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Perú
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Chile
|ESPN Chile
|Disney+ Premium Chile
|Argentina
|ESPN Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Brasil
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|Amazon Prime Video, CazéTV