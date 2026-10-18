Los merengues van por la caza de los 3 puntos en el Santiago Bernabéu. A solo una semana de El Clásico, no te pierdas la transmisión de Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO, encuentro que se disputará por la Jornada 9 de LaLiga de España 2026-27. Los de José Mourinho, si aún quieren soñar con el título, no tienen margen de error, especialmente tras el triunfo de Barcelona en esta fecha 9 del torneo local. A continuación, te dejo con los canales de transmisión del partido .

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO en México y Estados Unidos?

En México, el partido entre Real Madrid y Sevilla FC se disputará este domingo 18 de octubre de 2026, por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-27. El encuentro comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido EN VIVO por Sky Sports, disponible a través de los servicios de televisión de Sky e izzi. Para quienes prefieran seguir el compromiso por internet, las opciones de streaming incluyen Sky+ e izzi, según el paquete contratado.

En Estados Unidos, el Real Madrid vs. Sevilla se jugará desde las 3:00 p. m. del Este (ET) y las 12:00 p. m. del Pacífico (PT). Los aficionados podrán disfrutar del encuentro EN VIVO por televisión mediante ABC y ESPN Deportes, mientras que las alternativas de streaming incluyen ESPN+, ESPN App y Fubo, de acuerdo con la suscripción disponible. El compromiso se disputará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y será uno de los encuentros destacados de la jornada dominical del campeonato español.

Horarios y canales de Real Madrid vs. Sevilla por país

País Horario Canal de TV Streaming España 21:00 Movistar LaLiga Movistar Plus+ México 13:00 Sky Sports Sky+, izzi Estados Unidos 15:00 ET / 12:00 PT ABC, ESPN Deportes ESPN+, ESPN App, Fubo Argentina 16:00 ESPN 3 Disney+ Premium Chile 16:00 ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 14:00 ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 14:00 ESPN 2 Disney+ Premium Perú 14:00 ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 16:00 ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 15:00 ESPN 2 Disney+ Premium

Real Madrid vs. Sevilla: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Carreras, Tchouaméni, Ibrahima Konaté, Rüdiger; Arda Güler, Valverde; Mbappé, Bellingham y Diomande.

Courtois; Trent Alexander-Arnold, Carreras, Tchouaméni, Ibrahima Konaté, Rüdiger; Arda Güler, Valverde; Mbappé, Bellingham y Diomande. Sevilla: Vlachodimos; Juan Iglesias, Suazo, Youssouf Fofana, Andrés Castrín, Kike Salas; Alfon, Lucien Agoumé, Robbie Ure, Peque y Chidera Ejuke.