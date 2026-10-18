Los merengues van por la caza de los 3 puntos en el Santiago Bernabéu. A solo una semana de El Clásico, no te pierdas la transmisión de Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO, encuentro que se disputará por la Jornada 9 de LaLiga de España 2026-27. Los de José Mourinho, si aún quieren soñar con el título, no tienen margen de error, especialmente tras el triunfo de Barcelona en esta fecha 9 del torneo local. A continuación, te dejo con los canales de transmisión del partido.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO en México y Estados Unidos?
En México, el partido entre Real Madrid y Sevilla FC se disputará este domingo 18 de octubre de 2026, por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-27. El encuentro comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido EN VIVO por Sky Sports, disponible a través de los servicios de televisión de Sky e izzi. Para quienes prefieran seguir el compromiso por internet, las opciones de streaming incluyen Sky+ e izzi, según el paquete contratado.
En Estados Unidos, el Real Madrid vs. Sevilla se jugará desde las 3:00 p. m. del Este (ET) y las 12:00 p. m. del Pacífico (PT). Los aficionados podrán disfrutar del encuentro EN VIVO por televisión mediante ABC y ESPN Deportes, mientras que las alternativas de streaming incluyen ESPN+, ESPN App y Fubo, de acuerdo con la suscripción disponible. El compromiso se disputará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y será uno de los encuentros destacados de la jornada dominical del campeonato español.
Horarios y canales de Real Madrid vs. Sevilla por país
|País
|Horario
|Canal de TV
|Streaming
|España
|21:00
|Movistar LaLiga
|Movistar Plus+
|México
|13:00
|Sky Sports
|Sky+, izzi
|Estados Unidos
|15:00 ET / 12:00 PT
|ABC, ESPN Deportes
|ESPN+, ESPN App, Fubo
|Argentina
|16:00
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Chile
|16:00
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Colombia
|14:00
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Ecuador
|14:00
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Perú
|14:00
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Uruguay
|16:00
|ESPN 2
|Disney+ Premium
|Venezuela
|15:00
|ESPN 2
|Disney+ Premium
Real Madrid vs. Sevilla: posibles alineaciones
- Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Carreras, Tchouaméni, Ibrahima Konaté, Rüdiger; Arda Güler, Valverde; Mbappé, Bellingham y Diomande.
- Sevilla: Vlachodimos; Juan Iglesias, Suazo, Youssouf Fofana, Andrés Castrín, Kike Salas; Alfon, Lucien Agoumé, Robbie Ure, Peque y Chidera Ejuke.