En el marco de la fecha FIFA, Argentina se enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental, a las 21:00 horas (horario argentino). El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará este compromiso sin Lionel Messi, quien no estará presente en esta oportunidad. La expectativa, sin embargo, también está puesta en el siguiente encuentro frente a Benín, que igualmente se disputará en el estadio de River Plate. Dicho compromiso tendrá un significado especial para los hinchas argentinos, quienes esperan una jornada cargada de emoción para homenajear a Leo, considerado una de las grandes figuras de la historia de la Albiceleste.

Desde el aspecto deportivo, Scaloni destacó el nivel y las condiciones de los futbolistas que integran actualmente el plantel argentino. El entrenador también remarcó la importancia de mantener una identidad de juego independientemente de los nombres que conformen el equipo. El principal desafío de la Albiceleste es volver a ganar la Copa del Mundo sin su máxima estrella: Lionel Messi.

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Burkina Faso en México?

En territorio mexicano, el partido amistoso entre Argentina vs. Burkina Faso iniciará a las 18:00 horas (tiempo centro) y será transmitido EN VIVO por ViX.

BUENOS AIRES, ARGENTINA, 3/10/2026. Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido Argentina vs. Burkina Faso que se realizará en el Monumental. FOTO: EFE/Ivana Maritano.

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Burkina Faso en Estados Unidos?

Si estás en Estados Unidos y quieres ver el partido Argentina vs. Burkina Faso, debes sintonizar estos canales:

ViX

TUDN Radio

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO?

Revisa la guía de canales que transmitirán EN VIVO el amistoso entre Argentina vs. Burkina Faso que se realizará en el Monumental según tu país.

Argentina: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play y mitelefe

Costa Rica: ViX

República Dominicana: ViX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO y ViX

Guatemala: ViX

Honduras: ViX

México: ViX

Nicaragua: ViX

Panamá: ViX

Puerto Rico: ViX

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+