Por la Fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026, Atlas y Chivas de Guadalajara estarán frente a frente en el Estadio Jalisco este sábado 10 de octubre. Si no deseas perderte el partido, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Atlas vs. Chivas de Guadalajara en distintos países del mundo?
Para que veas el juego Atlas vs. Chivas de Guadalajara por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 10 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 3:00 am del lunes 12 de octubre
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Atlas vs. Chivas de Guadalajara?
Este sábado 10 de octubre se podrá ver el Atlas vs. Chivas de Guadalajara por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univision, Univision NOW
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Layvtime
- Brasil: SportyNet
- Costa Rica: TUDN
- El Salvador: TUDN
- Guatemala: TUDN
- Honduras: TUDN
- Panamá: TUDN
- Puerto Rico: ViX