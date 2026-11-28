Atlas FC y Deportivo Toluca definirán su pase a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX este sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco de Guadalajara. El partido comenzará a las 7:00 p.m. Tiempo del Centro de México, 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos. Los Diablos Rojos llegan con ventaja global de 2-0 tras ganar la ida en el Estadio Nemesio Diez con un doblete de Helinho. No te pierdas el partido Atlas vs. Toluca EN VIVO, desde el Estadio Jalisco, en lo que será la definición de una serie de infarto y pronóstico reservado de cara al campeonato.

El conjunto dirigido por Hernán Crespo necesita imponerse por dos o más goles para igualar la eliminatoria y avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general. Los tapatíos terminaron cuartos con 28 puntos, mientras el cuadro escarlata ocupó el quinto lugar con 27 unidades. El equipo de Antonio Mohamed clasificará con una victoria, un empate o incluso una derrota por un gol de diferencia.

¿El partido de Atlas vs. Toluca por la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 se podrá ver en TV abierta?

La respuesta es SÍ. El enfrentamiento entre Atlas y Toluca será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa en señal abierta para todo México. Asimismo, los aficionados de ambos equipos podrán disfrutar del encuentro mediante TUDN y las plataformas de streaming ViX y Layvtime. El Estadio Jalisco será el escenario de este atractivo compromiso, donde los tapatíos buscarán una remontada en casa o el cuadroe escarlata buscará una gestión efectiva de la ventaja obtenida en la ida.

¿Qué canal transmite y dónde ver Atlas vs. Toluca EN VIVO por la Liga MX?

La transmisión del partido de Atlas vs. Toluca EN VIVO EN DIRECTO estará disponible a través de Canal 5, TUDN y ViX para territorio mexicano. Por otro lado, si resides en Estados Unidos, podrás seguir todas las incidencias del encuentro mediante UniMás, TUDN y sus respectivas plataformas digitales.

Canal TV México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime.

Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime. Canal TV USA: TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

Horarios Atlas vs. Toluca por los cuartos de final de ida de la Liga MX 2026

Mira el inicio del partido Atlas vs. Toluca este domingo 29 de noviembre desde las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México), en uno de los enfrentamientos más atractivos de la definición de la serie de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Asimismo, los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el minuto a minuto a partir de las 20:00 hrs, Tiempo del Este; 19:00 horas, Tiempo del Centro; y 17:00 horas, Tiempo del Pacífico.

Atlas vs. Toluca: hora, TV y dónde ver EN VIVO

Fecha: Domingo, 29 de noviembre de 2026.

Domingo, 29 de noviembre de 2026. Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX.

Apertura 2026 de la Liga MX. Fase: Cuartos de final, partido de vuelta.

Cuartos de final, partido de vuelta. Lugar: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México.

Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México. Hora: 19:00 horas del Centro de México / 8:00 p. m. Tiempo del Este de Estados Unidos.

19:00 horas del Centro de México / 8:00 p. m. Tiempo del Este de Estados Unidos. Canal TV México: Canal 5 y TUDN.

Canal 5 y TUDN. Canal TV USA: TUDN y Univision.

TUDN y Univision. Streaming: ViX, Univision NOW, Layvtime y plataformas digitales de TUDN.