Real Madrid y Atlético de Madrid juegan este domingo 20 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga en el Riyadh Air Metropolitano en una nueva edición del derbi madrileño. Un compromiso con historia y rivalidad reunirá a los equipos con la obligación de ganar para no alejarse del líder Barcelona. Si bien aún están trabajando en consolidar su idea futbolística, son en estos compromisos donde la categoría de sus jugadores marca la diferencia.

El derbi marcará una prueba importante para José Mourinho en su regreso al Real Madrid. El técnico portugués afrontará un encuentro de alta exigencia y tendrá que demostrar que su equipo está en buen camino para cumplir con las expectativas de sus fanáticos. Kylian Mbappé y Vinicius Junior, sus máximas figuras, todavía buscan asumir un papel más determinante en el juego del conjunto blanco.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el compromiso con la necesidad de sumar una victoria que le permita calmar los cuestionamientos y recuperar terreno en la clasificación. El equipo dirigido por Diego Simeone ocupa el cuarto puesto con 13 puntos, a ocho del Barcelona, líder del campeonato. Un triunfo ante el Real Madrid representaría una oportunidad para acortar distancias y reforzar sus aspiraciones en LaLiga.

¿Dónde ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO en México?

En territorio mexicano, el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid será transmitido EN VIVO y online por Sky Sports, Sky + e Izzi.

MADRID, COMUNIDAD DE MADRID (ESPAÑA), 20/09/2026.- Revisa la guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid que se realizará este domingo 20 de septiembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por LaLiga. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Dónde ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver EN VIVO el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid, solo debes sintonizar estos canales:

ESPN 2

ESPN Deportes

ESPN+

FuboTV

ESPN APP

¿En qué canal ver el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN DIRECTO en España?

La retransmisión del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid en abierto será por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar.

¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Real Madrid EN VIVO?

Revisa la guía de canales que transmitirán EN DIRECTO el partido entre Atlético de Madrid contra Real Madrid por la séptima jornada de LaLiga según tu país.

Argentina: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Brasil: CazéTV

Chile: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Costa Rica: Vix y Sky Sports

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: ViX y Sky Sports

Nicaragua: ViX y Sky Sports

Panamá: ViX y Sky Sports

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

Puerto Rico: ESPN 2, ESPN Deportes y NAICOM

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus