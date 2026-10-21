El Bayern Múnich recibe al Arsenal este miércoles 21 de octubre en el Allianz Arena, por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. El cruce enfrenta al campeón de la Bundesliga con el de la Premier League y reúne argumentos para ser uno de los partidos más atractivos de la fecha: un finalista y un semifinalista de la última edición, ambos con aspiraciones de conquistar Europa.
¿Quieres ver el Bayern vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido por señal abierta, cable y streaming online desde México, España y Estados Unidos desde cualquier plataforma.
¿En qué canal transmiten Bayern Múnich - Arsenal EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?
El Bayern Múnich vs. Arsenal del miércoles 21 de octubre de 2026 se podrá ver por streaming en HBO Max en México y Paramount+ y ViX en Estados Unidos. En España, la señal del partido será M+ Liga de Campeones 3. El encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League y se disputará en el Allianz Arena.
|País
|Hora de inicio
|Canales de televisión
|Streaming online
|México
|13:00 h del centro de México
|Canal de TV lineal pendiente de confirmación para este encuentro.
|HBO Max, incluido en la programación específica del partido.
|España
|21:00 h peninsular / 20:00 h en Canarias
|M+ Liga de Campeones 3: dial 62 de Movistar Plus+ y 118 de Orange TV.
movistarplus+1
|Acceso online del operador con el canal contratado; debe incluir el paquete de Champions League.
|Estados Unidos
|15:00 h del Este / 14:00 h del Centro / 12:00 h del Pacífico
|TUDN y UniMás, con transmisión en español.
fotmob+1
|Paramount+ y ViX. La guía oficial del Arsenal también incluye TUDN.com, TUDN App y Univision NOW entre las opciones estadounidenses.
En México, el Bayern Múnich vs. Arsenal comenzará a las 13:00 horas del centro del país y aparece programado en HBO Max. Por el momento, las fuentes consultadas no permiten confirmar un canal de televisión lineal para este encuentro; por ello, no corresponde anunciar TNT Sports o FOX como señales confirmadas del partido.
En España, el encuentro arrancará a las 21:00 horas peninsulares, una hora menos en Canarias. La señal principal será M+ Liga de Campeones 3, disponible en el dial 62 de Movistar Plus+ y el 118 de Orange TV. La programación oficial de Movistar sitúa el comienzo de la emisión a las 20:53 horas, unos minutos antes del saque inicial.
En Estados Unidos, el partido se podrá seguir desde las 15:00 horas del Este y las 12:00 del Pacífico. TUDN y UniMás figuran como opciones de televisión en español, mientras que Paramount+ y ViX aparecen entre las alternativas para verlo por internet. La guía oficial del Arsenal también contempla el acceso mediante las plataformas digitales de TUDN y Univision.