El Bayern Múnich recibe al Arsenal este miércoles 21 de octubre en el Allianz Arena, por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League . El cruce enfrenta al campeón de la Bundesliga con el de la Premier League y reúne argumentos para ser uno de los partidos más atractivos de la fecha: un finalista y un semifinalista de la última edición, ambos con aspiraciones de conquistar Europa.

¿Quieres ver el Bayern vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido por señal abierta, cable y streaming online desde México, España y Estados Unidos desde cualquier plataforma.

¿En qué canal transmiten Bayern Múnich - Arsenal EN VIVO por TV abierta y Streaming Online?

El Bayern Múnich vs. Arsenal del miércoles 21 de octubre de 2026 se podrá ver por streaming en HBO Max en México y Paramount+ y ViX en Estados Unidos. En España, la señal del partido será M+ Liga de Campeones 3. El encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League y se disputará en el Allianz Arena.

País Hora de inicio Canales de televisión Streaming online México 13:00 h del centro de México Canal de TV lineal pendiente de confirmación para este encuentro. HBO Max, incluido en la programación específica del partido. España 21:00 h peninsular / 20:00 h en Canarias M+ Liga de Campeones 3: dial 62 de Movistar Plus+ y 118 de Orange TV.

movistarplus+1 Acceso online del operador con el canal contratado; debe incluir el paquete de Champions League. Estados Unidos 15:00 h del Este / 14:00 h del Centro / 12:00 h del Pacífico TUDN y UniMás, con transmisión en español.

fotmob+1 Paramount+ y ViX. La guía oficial del Arsenal también incluye TUDN.com, TUDN App y Univision NOW entre las opciones estadounidenses.

En México, el Bayern Múnich vs. Arsenal comenzará a las 13:00 horas del centro del país y aparece programado en HBO Max . Por el momento, las fuentes consultadas no permiten confirmar un canal de televisión lineal para este encuentro; por ello, no corresponde anunciar TNT Sports o FOX como señales confirmadas del partido.

En España, el encuentro arrancará a las 21:00 horas peninsulares, una hora menos en Canarias. La señal principal será M+ Liga de Campeones 3, disponible en el dial 62 de Movistar Plus+ y el 118 de Orange TV . La programación oficial de Movistar sitúa el comienzo de la emisión a las 20:53 horas, unos minutos antes del saque inicial.

En Estados Unidos, el partido se podrá seguir desde las 15:00 horas del Este y las 12:00 del Pacífico. TUDN y UniMás figuran como opciones de televisión en español, mientras que Paramount+ y ViX aparecen entre las alternativas para verlo por internet. La guía oficial del Arsenal también contempla el acceso mediante las plataformas digitales de TUDN y Univision.