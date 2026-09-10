Uno de los candidatos al título hace su debut en esta Champions League 2026-27. Por la Jornada 1 de la fase de liga, no te pierdas la transmisión de Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt EN VIVO, encuentro que se disputará en el Allianz Arena. Aquí te dejaré con los canales y horarios para ver el partido desde España, México, Estados Unidos y más países en Latinoamérica . Cabe señalar que Bodo/Glimt ha sido la sorpresa en las últimas temporadas en Europa, siendo un equipo competitivo pese a venir de la liga de Noruega.

¿En qué canal transmiten Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt EN VIVO por Champions League?

En España, los seguidores podrán disfrutar del Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt este jueves 10 de septiembre desde las 21:00 horas. El encuentro será transmitido por Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones, por lo que los aficionados podrán seguir en directo este compromiso de la Champions League 2026-27.

En México, el duelo entre Bayern Múnich y Bodø/Glimt está previsto para las 13:00 horas (CDMX). La transmisión podrá seguirse a través de FOX One, plataforma que ofrecerá la cobertura del partido para los aficionados mexicanos interesados en ver en vivo la jornada europea.

Por su parte, en Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT. Los espectadores podrán acceder a la transmisión mediante ViX Premium, además de las opciones de Paramount+, servicio que cuenta con cobertura de la Champions League en territorio estadounidense.

Horarios y canales para ver Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por Champions League 2026

País Horario Canal de TV / Streaming Argentina 16:00 ESPN 2 / Disney+ Premium Chile 16:00 ESPN / Disney+ Premium Colombia 14:00 ESPN / Disney+ Premium Ecuador 14:00 ESPN / Disney+ Premium Centroamérica 13:00 Disney+ Premium Norte Paraguay 16:00 ESPN / Disney+ Premium Perú 14:00 ESPN / Disney+ Premium Uruguay 16:00 ESPN / Disney+ Premium Venezuela 15:00 ESPN / Disney+ Premium

Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Nathaniel Brown; Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise.

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Nathaniel Brown; Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise. Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan;Sondre Auklend, Patrick Berg, Brunstad Fet; Ole Blomberg, Andreas Helmersen, Brynhildsen.