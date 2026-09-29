Luego de un amargo empate 1-1 en el primer amistoso internacional, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti va por su revancha. Este martes 29 de septiembre, no te pierdas la transmisión de Brasil vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Suncorp Stadium de Brisbane, en lo que será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones. A continuación, conoce en qué canal de TV transmitirán el partido desde México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.
¿En qué canal transmiten Brasil vs. Australia EN VIVO por amistoso FIFA 2026?
El partido entre Brasil y Australia se disputará este martes 29 de septiembre de 2026, desde las 7:00 a. m. de Brasil (8:00 p. m. en Brisbane). En Estados Unidos comenzará a las 6:00 a. m. ET, 5:00 a. m. CT, 4:00 a. m. MT y 3:00 a. m. PT; en España, a las 12:00 p. m.; y en México, a las 4:00 a. m.. En Estados Unidos, la transmisión está anunciada por FOX Sports, Telemundo Deportes y ViX, mientras que en España las opciones señaladas son DAZN y Movistar+.
|País
|Hora
|Canal / plataforma
|Brasil
|7:00 a. m.
|Globo, SporTV, Globoplay
|Australia
|8:00 p. m.
|Paramount+
|Argentina
|7:00 a. m.
|Disney+ Premium / ESPN
|Chile
|7:00 a. m.
|Disney+ / ESPN
|Colombia
|5:00 a. m.
|Disney+ / ESPN
|Ecuador
|5:00 a. m.
|Disney+ / ESPN
|Centroamérica
|4:00 a. m.
|Disney+ / ESPN
|Paraguay
|7:00 a. m.
|Disney+ / ESPN
|Perú
|5:00 a. m.
|Disney+ / ESPN
|Uruguay
|7:00 a. m.
|Disney+ / ESPN
|Venezuela
|6:00 a. m.
|Disney+ / ESPN
Alineaciones probables de Brasil vs. Australia del 29 de septiembre 2026
- Brasil: Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães, Mauro Júnior, Danilo, Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo, Rayan, Raphinha, Vinícius Júnior.
- Australia: Izzo, Herrington, Souttar, Circati, Behich, Metcalfe, O’Neill, Irankunda, Irvine, Eli Adams, Tete Yengi.