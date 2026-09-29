Consulta en qué canal transmitirán el amistoso Brasil vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 29 de septiembre, en un nuevo amistoso internacional 2026. (Foto: @rotavelsports / @Socceroos / Composición Depor)
Consulta en qué canal transmitirán el amistoso Brasil vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 29 de septiembre, en un nuevo amistoso internacional 2026. (Foto: @rotavelsports / @Socceroos / Composición Depor)

Luego de un amargo empate 1-1 en el primer amistoso internacional, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti va por su revancha. Este martes 29 de septiembre, no te pierdas la transmisión de Brasil vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Suncorp Stadium de Brisbane, en lo que será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones. A continuación, conoce en qué canal de TV transmitirán el partido desde México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Australia EN VIVO por amistoso FIFA 2026?

El partido entre Brasil y Australia se disputará este martes 29 de septiembre de 2026, desde las 7:00 a. m. de Brasil (8:00 p. m. en Brisbane). En Estados Unidos comenzará a las 6:00 a. m. ET, 5:00 a. m. CT, 4:00 a. m. MT y 3:00 a. m. PT; en España, a las 12:00 p. m.; y en México, a las 4:00 a. m.. En Estados Unidos, la transmisión está anunciada por FOX Sports, Telemundo Deportes y ViX, mientras que en España las opciones señaladas son DAZN y Movistar+.

PaísHoraCanal / plataforma
Brasil7:00 a. m.Globo, SporTV, Globoplay
Australia8:00 p. m.Paramount+
Argentina7:00 a. m.Disney+ Premium / ESPN
Chile7:00 a. m.Disney+ / ESPN
Colombia5:00 a. m.Disney+ / ESPN
Ecuador5:00 a. m.Disney+ / ESPN
Centroamérica4:00 a. m.Disney+ / ESPN
Paraguay7:00 a. m.Disney+ / ESPN
Perú5:00 a. m.Disney+ / ESPN
Uruguay7:00 a. m.Disney+ / ESPN
Venezuela6:00 a. m.Disney+ / ESPN

Alineaciones probables de Brasil vs. Australia del 29 de septiembre 2026

  • Brasil: Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães, Mauro Júnior, Danilo, Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo, Rayan, Raphinha, Vinícius Júnior.
  • Australia: Izzo, Herrington, Souttar, Circati, Behich, Metcalfe, O’Neill, Irankunda, Irvine, Eli Adams, Tete Yengi.
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