El Estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago, Costa Rica, será sede del enfrentamiento entre Club Sport Cartaginés de Costa Rica y CD FAS de El Salvador este martes 25 de agosto a partir de las 9:30 pm hora de Lima / 10:30 pm ET / 8:30 pm hora de San José y San Salvador / 7:30 pm PT por la quinta y última jornada de la fase de grupos del Grupo D de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. Si te interesa saber en qué canal transmiten el partido Cartaginés vs. FAS EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU. y México, te detallamos toda la información a continuación.

El Brumoso necesita una victoria para asegurar su clasificación a la fase de eliminación directa. De conseguirlo, el conjunto costarricense avanzaría desde la fase de grupos por tercera ocasión en la Concacaf Central American Cup, tras haberlo logrado previamente en 2023 y 2025. Por su parte, el Rojo está obligado a vencer y también dependerá del resultado entre FC Motagua y CSD Municipal para clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa del torneo. Además, buscará mantenerse invicto en tres partidos consecutivos como local en la competición por primera vez.

Planteles de Cartaginés y CD FAS frente a frente por la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, encuentro transmitido en directo para la audiencia de Estados Unidos. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Cartaginés vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026 en EE.UU. y México?

Cartaginés vs. FAS por la Fecha 5 del Grupo D de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este martes 25 de agosto a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos y México. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar este enfrentamiento en cualquiera de los países mencionados.

Estados Unidos: Paramount+

México: Canal oficial de Concacaf en YouTube y CONCACAF GO

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Cartaginés vs. FAS por la Copa Centroamericana 2026 en el resto del mundo?

Este martes 25 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Cartaginés vs. FAS por la Jornada 5 del Grupo D por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Cuba: Disney+ Premium Caribbean

Puerto Rico: Disney+ Premium Caribbean

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Nicaragua: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte

República Dominicana: Disney+ Premium Norte