La Copa Centroamericana vivirá su fase de semifinales, que inician este miércoles 21 de octubre. Desde el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, no te pierdas el juego de Cartaginés vs. Olimpia EN VIVO y EN DIRECTO, en lo que será la semifinal de ida del torneo. A continuación, te dejaré con los horarios y canales para que puedas seguir el juego minuto a minuto desde Centroamérica y Estados Unidos.
¿A qué hora juega Cartaginés vs. Olimpia EN VIVO por Copa Centroamericana?
El Cartaginés vs. Olimpia se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026, por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana de Concacaf. El horario oficial es 8:30 p. m. en Honduras, sede del encuentro. Además, desde Estados unidos podrás verlo a las 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT.
|País
|Hora del partido
|Honduras
|8:30 p. m.
|Guatemala
|8:30 p. m.
|El Salvador
|8:30 p. m.
|Nicaragua
|8:30 p. m.
|Costa Rica
|8:30 p. m.
|Belice
|8:30 p. m.
|Panamá
|9:30 p. m.
¿En qué canal transmiten Cartaginés vs. Olimpia EN VIVO?
La señal de transmisión del partido Cartaginés vs. Olimpia EN VIVO será a través ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en Estados Unidos será únicamente por el canal oficial de Concacaf YouTube.
Esta es la guía completa para que puedas mirar el minuto a minuto de este juego por la Copa Centroamericana 2026.
Cartaginés vs. Olimpia: alineaciones probables
- Cartaginés: Kevin Briceño, José Quirós, Randall Cordero, Luis Olivas, Diego Mesén, Diego González, Luis Flores, Claudio Montero, Gian Morera, Joaquín Hernández, José González.
- Olimpia: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Guity, José Raúl García, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Kilmar Peña, Jorge Benguché..