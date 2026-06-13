El Levi’s Stadium será sede del enfrentamiento entre Catar y Suiza este sábado 13 de junio por la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este duelo correspondiente al Grupo B iniciará al mediodía en el horario local del Pacífico (3:00 p.m. Hora del Este), atrayendo la atención de miles de aficionados que residen en la costa oeste de Estados Unidos. Si te interesa saber en qué canal transmiten el partido Catar vs. Suiza por el Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU., México y España, te detallamos toda la información a continuación.

El conjunto catarí se presenta en este compromiso tras haber entregado la estafeta como país anfitrión y luego de superar una intensa clasificación asiática compuesta por dieciocho complejos partidos. Comandados por el talento ofensivo de Akram Afif, los asiáticos tienen el desafío histórico de conseguir su primer punto en una fase final tras la difícil experiencia vivida en su propia casa. Por otro lado, la plantilla de Suiza afronta su sexto torneo de manera consecutiva con la intención de romper la racha negativa que los ha marginado en los octavos de final en cuatro de sus últimas cinco apariciones. La escuadra europea intentará imponer su conocido orden táctico y su juego de posesión para asegurar un triunfo temprano que facilite su camino hacia la siguiente ronda del certamen. Este cruce marcará la primera ocasión en que ambas federaciones se enfrenten dentro del marco de una Copa del Mundo, aportando una dosis de misterio al desarrollo táctico del juego.

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Catar vs. Suiza por el Mundial 2026?

Este sábado 13 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Catar vs. Suiza por la Fecha 1 del Grupo B de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: ZDF y MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+

Brasil: CazéTV

Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter

Costa Rica: FOX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador y FOX

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua y FOX