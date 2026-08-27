Este jueves 27 de agosto, finaliza la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 y es momento de un partido de pronóstico reservado. En lo que será la definición del Grupo C, no te pierdas el juego de CD Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana, encuentro que se disputará desde el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. A continuación, revisa la hora de inicio y los canales que van a transmitir este encuentro.
¿A qué hora juega CD Olimpia vs. Saprissa EN VIVO por Copa Centroamericana?
El CD Olimpia vs. Saprissa se jugará el jueves 27 de agosto de 2026, por la Jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf. El horario oficial es 8:30 p. m. en Honduras, sede del encuentro. Además, desde Estados unidos podrás verlo a las 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT.
|País
|Hora del partido
|Honduras
|8:30 p. m.
|Guatemala
|8:30 p. m.
|El Salvador
|8:30 p. m.
|Nicaragua
|8:30 p. m.
|Costa Rica
|8:30 p. m.
|Belice
|8:30 p. m.
|Panamá
|9:30 p. m.
¿En qué canal transmiten CD Olimpia vs. Saprissa EN VIVO?
La señal de transmisión del partido CD Olimpia vs. Saprissa EN VIVO será a través ESPN y Disney Plus Premium, mientras que en Estados Unidos será únicamente por el canal oficial de Concacaf YouTube.
Esta es la guía completa para que puedas mirar el minuto a minuto de este juego por la Copa Centroamericana 2026.
CD Olimpia vs. Saprissa: alineaciones probables
- Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Juan Hernández, Clinton Bennett, Emanuel Cuello; Edwin Rodríguez, Alexis Maldonado, Nicolás Dibble, Jack Jean-Baptiste; Jorge Benguché e Imanol Enríquez.
- Saprissa: Abraham Madriz; Samir Taylor, Kendall Waston, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa; David Guzmán, Sebastián Acuña; Gerson Torres, Mariano Torres, Bancy Hernández; y Newton Williams.