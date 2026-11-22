Por la Jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026, Chivas de Guadalajara y Cruz Azul se enfrentarán en el Estadio Akron este domingo 22 de noviembre. Como el duelo es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este domingo 22 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:07 pm
- Estados Unidos (CT): 5:07 pm
- Estados Unidos (MT): 4:07 pm
- Estados Unidos (PT): 3:07 pm
- España: 12:07 am del lunes 23 de noviembre
- México (CDMX): 5:07 pm
- Puerto Rico: 7:07 pm
- República Dominicana: 7:07 pm
- Panamá: 6:07 pm
- Costa Rica: 5:07 pm
- El Salvador: 5:07 pm
- Guatemala: 5:07 pm
- Honduras: 5:07 pm
- Nicaragua: 5:07 pm
- Argentina: 8:07 pm
- Brasil (Brasilia): 8:07 pm
- Uruguay: 8:07 pm
- Chile (Santiago): 8:07 pm
- Paraguay: 8:07 pm
- Bolivia: 7:07 pm
- Venezuela: 7:07 pm
- Ecuador: 6:07 pm
- Perú: 6:07 pm
- Colombia: 6:07 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul?
Este domingo 22 de noviembre se podrá ver el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- México: Amazon Prime Video
- Puerto Rico: Peacock, Telemundo, UNIVERSO, NAICOM