Llegó el momento más esperado por los fanáticos del fútbol mexicano. Este domingo 29 de noviembre, Chivas de Guadalajara y Pachuca se ven las caras en el Estadio Akron de Zapopan, por el partido de vuelta de la Liguilla del Torneo Apertura 2026. Este emocionante compromiso está pactado para empezar a las 19:07 horas (tiempo de centro de México). El Rebaño Sagrado dirigido por Gabriel Milito acumula nueve partidos sin caer ante los Tuzos en general, pero el conjunto comandado por Benjamín Mora ha eliminado al Guadalajara en las únicas dos series de eliminación directa que han disputado en torneos cortos (Semifinales del Clausura 2006 y Repechaje del Guard1anes 2021). Serán 90 minutos de intensidad, donde ambos equipos buscarán llevarse el triunfo para sellar su pase a las semifinales.
¿En qué canal ver la transmisión del partido Chivas de Guadalajara vs. Pachuca por los cuartos de final de la Liga MX?
En México, la transmisión de este emocionante partido entre Chivas de Guadalajara y Pachuca por la vuelta de los cuartos de final del Apertura de la Liga MX estará a cargo de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.
En Estados Unidos, el partido entre Chivas y Pachuca se podrá ver por Telemundo. El partido empezará a las 20:07 horas (ET), 19:07 horas (CT), 18:07 horas (MT) y 17:07 horas (PT).
¿A qué hora juegan Chivas de Guadalajara vs. Pachuca?
Chivas de Guadalajara y Pachuca se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron de Zapopan.
- México (Centro): 19:07 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 20:07 horas
- Estados Unidos (Montaña): 19:07 horas
- Estados Unidos (Centro): 18:07 horas
- Estados Unidos (Este): 17:07 horas
- Guatemala: 19:07 horas
- Honduras: 19:07 horas
- El Salvador: 19:07 horas
- Nicaragua: 19:07 horas
- Costa Rica: 19:07 horas
- Perú: 20:07 horas
- Colombia: 20:07 horas
- Ecuador: 20:07 horas
- Panamá: 20:07 horas
- Venezuela: 21:07 horas
- Bolivia: 21:07 horas
- Rep. Dominicana: 21:07 horas
- Puerto Rico: 21:07 horas
- Argentina: 22:07 horas
- Chile: 22:07 horas
- Uruguay: 22:07 horas
- Paraguay: 22:07 horas
- Brasil: 22:07 horas