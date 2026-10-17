Este sábado 17 de octubre, el Estadio Akron será el escenario de un emocionante partido por la jornada 12 del Apertura de la Liga MX, Chivas de Guadalajara vs. Tigres. Ambas escuadras urgen de los tres puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación. El Rebaño, dirigido por Gabriel Milito, llega con la presión de una racha negativa de tres juegos sin ganar (empates ante América y Atlas, y derrota ante Querétaro). Saldrán a buscar el protagonismo desde el arranque, aunque resentirán la ausencia del suspendido Kevin Castañeda.
Por su lado, el conjunto felino marcha en la decimotercera posición con apenas 13 unidades, producto de tres triunfos, cuatro empates y cuatro descalabros (13 goles a favor y 15 en contra). Tigres está obligado a sumar como visitante si no quiere despedirse anticipadamente del certamen.
¿Dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL?
La transmisión del partido entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL en territorio mexicano estará a cargo de Amazon Prime Video.
- México: Amazon Prime Video
- Puerto Rico: Telemundo Y UNIVERSO
- Estados Unidos: Telemundo y UNIVERSO
¿A qué hora juega Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL?
En México, el partido entre Guadalajara vs. Tigres hoy por la Liga MX empezará a las 5:07 p.m. Te presentamos los horarios según tu localidad.
- México: 5:07 p. m.
- Guatemala: 5:07 p. m.
- Honduras: 5:07 p. m.
- El Salvador: 5:07 p. m.
- Costa Rica: 5:07 p. m.
- Nicaragua: 5:07 p. m.
- Panamá: 6:07 p. m.
- Colombia: 6:07 p. m.
- Perú: 6:07 p. m.
- Ecuador: 6:07 p. m.
- Venezuela: 7:07 p. m.
- Bolivia: 7:07 p. m.
- Chile: 8:07 p. m.
- Argentina: 8:07 p. m.
- Uruguay: 8:07 p. m.
- Paraguay: 8:07 p. m.
Horarios de Chivas vs. Tigres UANL en Estados Unidos
- Estados Unidos (hora del Este): 7:07 p. m.
- Estados Unidos (hora Central): 6:07 p. m.
- Estados Unidos (hora Montaña): 5:07 p.m.
- Estados Unidos (hora del Pacífico): 4:07 p. m.