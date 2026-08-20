Todo listo para conocer a un nuevo equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este jueves 20 de agosto, Cienciano visitará el Estadio Nilton Santos para enfrentar a Botafogo, en el juego de vuelta. El primer partido concluyó con un histórico triunfo 6-1 del ‘Papá’ en Cusco, lo que obliga al ‘Fogao’ a ganar por diferencia de 5 goles como mínimo para soñar con la clasificación. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver Cienciano vs. Botafogo.
¿En qué canal transmiten Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?
La transmisión del partido Cienciano vs. Botafogo EN VIVO será a través de DSports, DGo y Paramount+. Estos son los únicos canales de TV y Streaming que van a transmitir este encuentro desde cualquier parte de Latinoamérica, en lo que será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Sudamericana 2026.
¿A qué hora juega Cienciano vs. Botafogo hoy por Copa Sudamericana 2026?
Este jueves 20 de agosto, no te pierdas el partido de Cienciano vs. Botafogo EN VIVO a partir de las 7:30 p.m. hora Lima o 9:30 p.m. hora local en Brasil. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes para que puedas seguir este enfrentamiento.
|País
|Hora de inicio
|Fecha
|Argentina
|9:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
|Bolivia
|8:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
|Chile
|8:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
|Colombia
|7:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
|Ecuador
|7:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
|España
|2:30 a. m.
|Viernes 21 de agosto
|Estados Unidos (ET)
|8:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
|México (CDMX)
|6:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
|Paraguay
|9:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
|Uruguay
|9:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
|Venezuela
|8:30 p. m.
|Jueves 20 de agosto
Cienciano vs. Botafogo: alineaciones probables
- Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Juan Romagnoli, Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.
- Botafogo: Warleson; Mateo Ponte, Gabriel Justino, Nahuel Ferraresi, Alex Telles; Vitinho, Huguinho, Cristian Medina; Matheus Martins, Danilo Santos, Álvaro Montoro; Arthur Cabral.