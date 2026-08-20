Conoce los canales de TV que transmiten Cienciano vs. Botafogo EN VIVO, este jueves 20 de agosto, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)
Conoce los canales de TV que transmiten Cienciano vs. Botafogo EN VIVO, este jueves 20 de agosto, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

Todo listo para conocer a un nuevo equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este jueves 20 de agosto, Cienciano visitará el Estadio Nilton Santos para enfrentar a Botafogo, en el juego de vuelta. El primer partido concluyó con un histórico triunfo 6-1 del ‘Papá’ en Cusco, lo que obliga al ‘Fogao’ a ganar por diferencia de 5 goles como mínimo para soñar con la clasificación. Aquí te dejo con los horarios y canales para ver Cienciano vs. Botafogo.

¿En qué canal transmiten Cienciano vs. Botafogo EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido Cienciano vs. Botafogo EN VIVO será a través de DSports, DGo y Paramount+. Estos son los únicos canales de TV y Streaming que van a transmitir este encuentro desde cualquier parte de Latinoamérica, en lo que será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Sudamericana 2026.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Botafogo hoy por Copa Sudamericana 2026?

Este jueves 20 de agosto, no te pierdas el partido de Cienciano vs. Botafogo EN VIVO a partir de las 7:30 p.m. hora Lima o 9:30 p.m. hora local en Brasil. Aquí te dejo con más horarios en diferentes partes para que puedas seguir este enfrentamiento.

PaísHora de inicioFecha
Argentina9:30 p. m.Jueves 20 de agosto
Bolivia8:30 p. m.Jueves 20 de agosto
Chile8:30 p. m.Jueves 20 de agosto
Colombia7:30 p. m.Jueves 20 de agosto
Ecuador7:30 p. m.Jueves 20 de agosto
España2:30 a. m.Viernes 21 de agosto
Estados Unidos (ET)8:30 p. m.Jueves 20 de agosto
México (CDMX)6:30 p. m.Jueves 20 de agosto
Paraguay9:30 p. m.Jueves 20 de agosto
Uruguay9:30 p. m.Jueves 20 de agosto
Venezuela8:30 p. m.Jueves 20 de agosto

Cienciano vs. Botafogo: alineaciones probables

  • Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Juan Romagnoli, Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.
  • Botafogo: Warleson; Mateo Ponte, Gabriel Justino, Nahuel Ferraresi, Alex Telles; Vitinho, Huguinho, Cristian Medina; Matheus Martins, Danilo Santos, Álvaro Montoro; Arthur Cabral.
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