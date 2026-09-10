CUSCO, PERÚ, (10-09-2026). En qué canal ver Cienciano vs. Torque EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. FOTO: X de Cienciano.
CUSCO, PERÚ, (10-09-2026). En qué canal ver Cienciano vs. Torque EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. FOTO: X de Cienciano.

Cienciano recibirá a Montevideo City Torque este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Un duelo emocionante donde ambos equipos son la revelación del campeonato. El ‘Papá’ eliminó a Botafogo y quiere aprovechar la altura de la Ciudad Imperial para marcar la diferencia en la serie.

El conjunto uruguayo, por su parte, ha demostrado capacidad para competir fuera de casa y llega a esta instancia después de superar distintas pruebas durante su recorrido continental. En octavos, por ejemplo, eliminó a Tigre tras imponerse 2-1 en el partido decisivo.

CUSCO, PERÚ, (10-09-2026). Dónde ver el partido entre Cienciano vs. Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. FOTO: X de Cienciano.
CUSCO, PERÚ, (10-09-2026). Dónde ver el partido entre Cienciano vs. Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. FOTO: X de Cienciano.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Cienciano vs. Torque por la Copa Sudamericana?

Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Cienciano y Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

  • Argentina: DIRECTV Sports y DGO
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: DIRECTV Sports y DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports y DGO
  • Perú: DIRECTV Sports y DGO
  • Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
  • Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV, beIN Sports CONNECT
  • Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

En Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, el partido entre Cienciano y Torque será transmitido por DirecTV y DGO. En Estados Unidos, el duelo lo puedes ver por beIN Sports y fuboTV.

Horarios del partido Cienciano vs. Torque por la Copa Sudamericana

Te presentamos los horarios del partido entre Cienciano y Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

PaísHorario
Perú7:30 p. m.
Colombia7:30 p. m.
Ecuador7:30 p. m.
Panamá7:30 p. m.
México (CDMX)6:30 p. m.
Costa Rica6:30 p. m.
Guatemala6:30 p. m.
Honduras6:30 p. m.
Nicaragua6:30 p. m.
El Salvador6:30 p. m.
Venezuela8:30 p. m.
Bolivia8:30 p. m.
Chile8:30 p. m.
Paraguay8:30 p. m.
Argentina9:30 p. m.
Uruguay9:30 p. m.
Brasil (Brasilia)9:30 p. m.
EE. UU. – Este (ET)8:30 p. m.
EE. UU. – Centro (CT) 7:30 p. m.
EE. UU. – Montaña (MT)6:30 p. m.
EE. UU. – Pacífico (PT)5:30 p. m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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