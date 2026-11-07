El Estadio Olímpico Universitario se vestirá de gala este sábado 7 de noviembre para albergar una nueva edición del vibrante Clásico Capitalino entre los Pumas de la UNAM y el Club América. Este enfrentamiento, que paraliza a la capital mexicana, representa uno de los duelos con mayor arraigo, pasión y rivalidad en la Liga MX. Más allá del orgullo institucional y la alegría de sus respectivas aficiones, este compromiso correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 resulta una auténtica prueba de fuego para las aspiraciones de ambas escuadras en la recta final de la fase regular, donde el margen de error es prácticamente nulo.

Para el conjunto universitario, el escenario es inmejorable, pero de máxima exigencia. Arropados por el incondicional aliento de su gente, los felinos saltarán a su cancha con la urgencia de hacer pesar su localía y amarrar tres puntos fundamentales que los afiancen en los puestos de clasificación a la Liguilla. El equipo auriazul está obligado a desplegar su característica intensidad física, presionar en cada sector del campo y mantener la concentración a tope durante los 90 minutos para vulnerar a su acérrimo rival y asegurar su presencia en la fase final del campeonato.

Por su parte, las Águilas del América pisarán el siempre hostil territorio de Ciudad Universitaria con la firme convicción de imponer su jerarquía y demostrar por qué son el equipo a vencer. La misión del cuadro azulcrema es salir victorioso en patio ajeno para consolidarse definitivamente en el liderato general de la competencia y asegurar la cima de cara a la fiesta grande. Para la escuadra visitante, llevarse este clásico no solo significa sumar unidades vitales, sino también dar un contundente golpe de autoridad sobre la mesa y reafirmar su estatus como principal candidato al título.

¿A qué hora juega Pumas UNAM vs. América EN VIVO ONLINE?

Este sábado 7 de noviembre, Pumas y América protagonizarán una nueva edición del Clásico Capitalino en el Estadio Olímpico Universitario, a las 21:10 horas en México.

México: 21:10 horas (CDMX), 20:10 horas (Pacífico), 19:10 horas (Baja California).

Estados Unidos: 22:10 horas (ET), 21:10 horas (CT), 20:10 horas (MT) y 19:10 horas (PT).

Costa Rica: 21:10 horas

El Salvador: 21:10 horas

Guatemala: 21:10 horas

Honduras: 21:10 horas

Nicaragua: 21:10 horas

Panamá: 22:10 horas

Colombia: 22:10 horas

Ecuador: 22:10 horas

Perú: 22:10 horas

Bolivia: 23:10 horas

Venezuela: 23:10 horas

Argentina: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

Brasil: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

Chile: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

Paraguay: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

Uruguay: 00:10 (domingo 8 de noviembre)

¿En qué canal ver Pumas vs. América EN VIVO por la Liga MX?

La transmisión del partido entre Pumas y América será transmitido en México por Canal 5 Televisa y TUDN. Vía online, el Clásico Capitalino se puede ver por ViX México y TUDN EN VIVO.

Brasil: Sportynet

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN EN VIVO y ViX México.

Panamá: TUDN

Puerto Rico: ViX

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Univisión, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, ViX y CBS Sports Golazo.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 7/11/2026. Horarios y canales de TV que transmitirán EN VIVO el Clásico Capitalino América vs. Pumas en el Estadio Olímpico Universitario por la Liga MX 2026. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

¿Cómo ver ONLINE el Clásico Pumas vs. América?

En México, puedes ver el partido entre Pumas y América por internet a través de la plataforma de streaming ViX (ViX Premium). Además, si cuentas con un proveedor de televisión de paga, podrás seguirlo mediante las plataformas o aplicaciones digitales de TUDN.

¿Dónde ver Pumas vs. América en Estados Unidos?

Para ver el partido entre Pumas y América en Estados Unidos, puedes sintonizarlo por televisión a través de las señales de Univision y TUDN. Si prefieres seguirlo por streaming o mediante plataformas digitales, el encuentro estará disponible en Paramount+, Univisión NOW, así como en TUDN.com y la aplicación móvil de TUDN.