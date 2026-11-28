El Estadio Banorte de la Ciudad de México promete ser una caldera, cuando América reciba a Monterrey en el juego de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo de ida quedó igualado sin goles en el BBVA Bancomer y las ‘Águilas’ tienen la primera opción de clasificar en caso queden igualados en el marcador, debido a su mejor posición en la tabla general. A continuación, te dejo con los canales para ver América vs. Monterrey en TV Abierta, de paga y streaming.

¿Qué canal de TV Abierta transmite América vs. Monterrey vuelta por cuartos de final del Apertura 2026?

El juego de vuelta de América vs. Monterrey por cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX será transmitido en TV abierta por Canal 5. Este será el único canal disponible en señal gratuita para todo el país.

¿Qué canal transmite América vs. Monterrey vuelta EN VIVO por Apertura 2026?

La transmisión del juego de América vs. Monterrey vuelta por cuartos de final del Torneo Apertura 2026 se podrá ver EN VIVO será a través de Canal 5 y TUDN. De otro lado, si vives en Estados Unidos podrás seguirlo a través de TUDN USA.

Canal TV México: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Canal TV USA: TUDN USA

¿A qué hora juega América vs. Monterrey vuelta por cuartos de final del Apertura 2026?

Mira el inicio del partido de América vs. Monterrey vuelta por cuartos de final del Apertura 2026 este sábado 28 de noviembre desde las 21:10 hora Centro de México, encuentro que se vivirá desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Sigue el minuto a minuto, además, a partir de las 10:10 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos.

Hora, TV y dónde ver América vs. Monterrey vuelta por cuartos de final del Apertura 2026

Partido: América vs. Monterrey vuelta, cuartos de final del Apertura 2026

América vs. Monterrey vuelta, cuartos de final del Apertura 2026 Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026

Sábado 28 de noviembre de 2026 Lugar: Estadio Banorte, Ciudad de México

Estadio Banorte, Ciudad de México Hora: 21:10 hora Tiempo Centro de México / 10:10 p.m. Tiempo del Este

21:10 hora Tiempo Centro de México / 10:10 p.m. Tiempo del Este Canal TV México: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Canal TV Estados Unidos: TUDN USA