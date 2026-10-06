Este martes 6 de octubre habrá un gran partido para ver. Estoy hablando del Croacia vs. España por la Jornada 4 del Grupo C de la UEFA Nations League 2026. Como el compromiso, que se disputará en el Estadio Poljud, es imperdible, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Croacia vs. España en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Croacia vs. España por la UEFA Nations League 2026 este martes 6 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:45 pm
- Estados Unidos (CT): 1:45 pm
- Estados Unidos (MT): 12:45 pm
- Estados Unidos (PT): 11:45 am
- México (CDMX): 12:45 pm
- España: 8:45 pm
- Puerto Rico: 2:45 pm
- República Dominicana: 2:45 pm
- Panamá: 1:45 pm
- Costa Rica: 12:45 pm
- El Salvador: 12:45 pm
- Guatemala: 12:45 pm
- Honduras: 12:45 pm
- Nicaragua: 12:45 pm
- Argentina: 3:45 pm
- Brasil (Brasilia): 3:45 pm
- Uruguay: 3:45 pm
- Chile (Santiago): 3:45 pm
- Paraguay: 3:45 pm
- Bolivia: 2:45 pm
- Venezuela: 2:45 pm
- Ecuador: 1:45 pm
- Perú: 1:45 pm
- Colombia: 1:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Croacia vs. España?
Este martes 6 octubre se podrá ver el juego Croacia vs. España por la UEFA Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, ViX
- México: Sky Sports México, Sky+, Izzi
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: ESPN Brazil, Disney+ Premium Brazil
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Puerto Rico: ViX