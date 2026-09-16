Este miércoles 16 de septiembre, Cruz Azul tendrá uno de los desafíos más importantes de la temporada cuando visite a Inter Miami de Lionel Messi por la Campeones Cup 2026. Este emocionante compromiso tendrá como escenario el Nu Stadium, en Florida, y el pitazo inicial será a las 18:00 horas de Ciudad de México y 20:00 horas (ET). La Máquina Cementera llega con la ilusión de conquistar un trofeo internacional y escribir una nueva página en su historia.
El conjunto dirigido por Joel Huiqui deberá mostrar su mejor versión para contener a un cuadro estadounidense que cuenta entre sus principales referentes con Lionel Messi, Luis Suárez, Casemiro y Rodrigo de Paul. La expectativa es alta; los fanáticos de Cruz Azul confían en el trabajo que realizará su equipo en Florida.
¿En qué canal transmiten Cruz Azul vs. Inter Miami EN VIVO?
La transmisión del partido entre Cruz Azul vs. Inter Miami estará a cargo de Apple TV y, en territorio mexicano, por Imagen Televisión. Revisa la guía de canales según tu localidad.
- México: Imagen Televisión y Apple TV
- Argentina: Apple TV
- Bolivia: Apple TV
- Brasil: Apple TV
- Canadá: Apple TV
- Chile: Apple TV
- Colombia: Apple TV
- Costa Rica: Apple TV
- Ecuador: Apple TV
- El Salvador: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Honduras: Apple TV
- Italia: Apple TV
- Nicaragua: Apple TV
- Panamá: Apple TV
- Paraguay: Apple TV
- Perú: Apple TV
- Puerto Rico: Apple TV
- Uruguay: Apple TV
- Venezuela: Apple TV
¿Dónde ver Cruz Azul vs. Inter Miami EN VIVO en México?
En México, el duelo entre Cruz Azul e Inter Miami por la Campeones Cup 2026 podrá seguirse a través de Imagen TV, en el canal 3.1, a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).