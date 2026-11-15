Panamá se juega mucho más que una clasificación este domingo 15 de noviembre frente a Curazao. La selección dirigida por Thomas Christiansen recibirá a los caribeños en el estadio Rommel Fernández, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026, con la obligación de ganar para alcanzar la fase final del torneo y asegurar su boleto directo a la Copa Oro 2027. El empate sin goles en Willemstad dejó abierta la eliminatoria, pero también extendió a ocho partidos la racha canalera sin victorias en los 90 minutos reglamentarios.

¿Deseas saber qué canal transmite el partido entre Panamá y Curazao? En esta nota te contamos todos los detalles de la cobertura televisiva y los servicios de streaming disponibles en Panamá, Estados Unidos, el Caribe y otros territorios, para que puedas seguir EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO este encuentro decisivo de la Concacaf Nations League 2026.

En Panamá, el partido podrá verse por TVN Panamá y TVMAX (Canal 9), señales que transmitirán el encuentro por televisión. Los aficionados también podrán consultar la programación de sus operadores locales para acceder a la cobertura del compromiso desde sus hogares.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de FOX Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX y FOX One. Estas opciones permitirán seguir el partido por televisión de paga y mediante plataformas digitales, de acuerdo con la suscripción y disponibilidad de cada servicio.

En Canadá, los derechos de transmisión figuran en fuboTV Canada y OneSoccer, dos alternativas para los aficionados que siguen el fútbol internacional desde ese país.

En Puerto Rico, el compromiso estará disponible mediante FOX Sports 2, ViX y NAICOM. Por su parte, en Costa Rica aparece Teletica Radio 91.5, mientras que en Portugal la señal anunciada es Sport TV2.

Para otros territorios del Caribe, la plataforma Bluu figura como opción de transmisión en Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Seychelles, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago e Islas Turcas y Caicos.

A nivel internacional, también aparecen YouTube y CONCACAF GO entre las alternativas de distribución del encuentro, aunque el acceso puede depender de las restricciones territoriales y los derechos de transmisión de cada país.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026?

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Panamá y Curazao se disputará este domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p. m. en Ciudad de Panamá y 6:00 p. m. ET / 3:00 p. m. PT en Estados Unidos.

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING Panamá 6:00 p. m. TVN Panamá, TVMAX (Canal 9) Estados Unidos 6:00 p. m. ET / 3:00 p. m. PT FOX Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One Canadá Según zona horaria fuboTV Canada, OneSoccer Costa Rica 5:00 p. m. Teletica Radio 91.5 Anguila 7:00 p. m. Bluu Antigua y Barbuda 7:00 p. m. Bluu Aruba 7:00 p. m. Bluu Bahamas 6:00 p. m. Bluu Barbados 7:00 p. m. Bluu Bermudas 7:00 p. m. Bluu Islas Vírgenes Británicas 7:00 p. m. Bluu Islas Caimán 6:00 p. m. Bluu Dominica 7:00 p. m. Bluu Granada 7:00 p. m. Bluu Jamaica 6:00 p. m. Bluu Montserrat 7:00 p. m. Bluu Puerto Rico 7:00 p. m. FOX Sports 2, ViX, NAICOM San Cristóbal y Nieves 7:00 p. m. Bluu Santa Lucía 7:00 p. m. Bluu Seychelles 3:00 a. m. (lunes 16) Bluu San Vicente y las Granadinas 7:00 p. m. Bluu Surinam 8:00 p. m. Bluu Trinidad y Tobago 7:00 p. m. Bluu Islas Turcas y Caicos 7:00 p. m. Bluu Portugal 11:00 p. m. Sport TV2 Internacional Según ubicación YouTube, CONCACAF GO